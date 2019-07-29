В интернете появилось видео с отдыха нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси на Ибице. На видеоролике запечатлен момент, когда футболист танцует вместе с женой Антонеллой Рокуццо. Находясь на отдыхе, Месси пропускает сбор каталонской команды в Японии.

В интернете появилось видео, как Месси танцует на Ибице

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