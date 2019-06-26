Футбол
В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»Бомбардир.ру вчера в 07:38
На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников.
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Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Политика
Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии
В среду, 26 июня, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт России и Грузии.
Обновлено в 06:19
Футбол
«Ростов Арена» станет главным стадионом для ФК «Чайка»
«Появление «Чайки» на «Ростов-Арене» станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу», — подчеркивается на сайте ФК.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Политика
Савченко баллотируется в Раду от Донбасса
Обновлено в 03:15
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Технологии
Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта
Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов.
Обновлено в 01:00
Кино
Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:50
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Общество
Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»
Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
Обновлено в 05:49
Авто
Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Экономика
В Казахстане запретят выдавать кредиты бедным гражданам
Президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев поручил Нацбанку страны ввести запрет на выдачу кредитов бедным гражданам, следует из сообщения на сайте казахстанского лидера.
Обновлено в 05:29
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом
В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мужчину расстреляли на улице в центре Новосибирска
В центре Новосибирска застрелили мужчину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Убийца пока не найден, а мотивы преступления неизвестны.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Политика
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Происшествия
Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел
Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.
Обновлено в 05:34
Финансы
В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году
К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Энергетика
«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию
"Ямал СПГ" отгрузил первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном Total, говорится в сообщении "Новатэка".
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Футбол
Буффон возвращается в «Ювентус»
Обновлено в 01:12