Футбол
В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»Бомбардир.ру вчера в 07:38
На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Политика
Манукян жестко ответил Кикабидзе на слова о «Кремле-оккупанте»
В своей беседе с ФАН член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, имеющий грузинские корни, выразил мнение, что если бы сейчас был жив Фрунзик Мкртчян, то он "сгорел бы со стыда" после слов своего партнера по фильму "Мимино" Вахтанга Кикабидзе.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Политика
ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации
Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.
Обновлено вчера в 04:14
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Политика
NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Кино
Бенедикт Камбербэтч объявляет «Войну токов» Майклу Шеннону
Фильм основан на реальных исторических событиях и расскажет о противостоянии Томаса Эдисона (его играет Бенедикт Камбербэтч) и Джорджа Вестингауза (Майкл Шеннон) в борьбе за использование постоянного и переменного токов.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
К пыткам испытывают противоречивые чувства
Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Политика
ЦИК Украины обязали пересмотреть документы членов партии Саакашвили
«Обязать ЦИК повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года документы для регистрации кандидатов в депутаты Украины от партии «Движение новых сил» на внеочередных выборах 21 июля 2019 года», — заявила судья.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя
В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бен Йеддера
Как сообщает AS, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 28-летнего француза. Также на игрока претендует "ПСЖ".
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военнослужащих
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
В России за 7 лет намерены построить два вертолётоносца
Больше 10 лет Россия хотела купить два вертолётоносца проекта "Мистраль" у Франции.
Обновлено в 01:47
Политика
Россия может вновь запретить поставки грузинских вин
Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки в Россию вина из Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 17:51
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель
Стоимость нефти Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 1,87% и по состоянию на 07:25 мск составила $66,1 за баррель.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Здоровье
Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше
Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Маршал Жуков вернулся в Харьков под покровом ночи
Проспект Маршала Жукова вернулся в Харьков под покровом ночи.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
Хоккей
Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром
Обновлено вчера в 23:04