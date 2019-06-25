В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»Бомбардир.ру 07:38

На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников.

Спорт день за днем

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Политика Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.

Общество Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.

Политика МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.

Футбол Матиас Норманн: «Карпин — потрясающий. Нет слов, чтобы его описать» Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине, а также рассказал о предстоящем старте на Кубке Париматч Премьер.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Происшествия Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.

Футбол Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.

Кино Джуди Денч вступилась за Харви Вайнштейна и Кевина Спейси Актриса Джуди Денч выразила обеспокоенность из-за ситуации вокруг актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна, которых обвиняют в сексуальных домогательствах.

Экономика Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

Здоровье Названа смертельная опасность многоквартирных домов Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Трамп пригрозил Ирану уничтожением Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.

Экономика Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.

Происшествия Жертвами московского отравителя стали десять человек Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.