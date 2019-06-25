Футбол
В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»Бомбардир.ру 07:38
На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Происшествия
В нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей
Обновлено в 17:07
Политика
Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии
Обновлено в 17:59
Общество
Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей
Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Футбол
Матиас Норманн: «Карпин — потрясающий. Нет слов, чтобы его описать»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине, а также рассказал о предстоящем старте на Кубке Париматч Премьер.
Обновлено в 16:58
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева показала, что подарил ей муж за недавно родившегося сына
Обновлено в 14:15
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Политика
Евкуров попросил прощения у жителей Ингушетии
Обновлено в 13:33
Футбол
Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки
Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 17:09
Кино
Джуди Денч вступилась за Харви Вайнштейна и Кевина Спейси
Актриса Джуди Денч выразила обеспокоенность из-за ситуации вокруг актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна, которых обвиняют в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 17:35
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Здоровье
Названа смертельная опасность многоквартирных домов
Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа.
Обновлено в 12:31
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50