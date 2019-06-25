Футбол

В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»Бомбардир.ру 07:38

На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников.
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В интернете появилось фото новой зенитовской формы

Советский спорт16:32

В интернете появилось фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Sports.ru14:50

Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон

Чемпионат15:25

Какой будет форма «Зенита» в следующем сезоне. Уже есть фото

Спорт-Экспресс15:22

Footy Headlines показал домашнюю форму «Зенита» на следующий сезон

Бомбардир.ру15:32

В Сети появились фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Sport24.ru15:24

В сети появилось фото новой домашней формы «Зенита»

Soccer.ru09:15
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
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Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
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Матиас Норманн: «Карпин — потрясающий. Нет слов, чтобы его описать»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине, а также рассказал о предстоящем старте на Кубке Париматч Премьер.
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Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
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По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
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Обновлено в 17:09
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Актриса Джуди Денч выразила обеспокоенность из-за ситуации вокруг актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна, которых обвиняют в сексуальных домогательствах.
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Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
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ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
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Названа смертельная опасность многоквартирных домов

Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа.
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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

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Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Спорт

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Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
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