Футбол
В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»Бомбардир.ру вчера в 07:38
На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Происшествия
Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя
Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Экономика
Эксперимент по налогообложению самозанятых могут внедрить на Кавказе
Эксперимент по налогообложению самозанятых может быть расширен за счет субъектов с высоким уровнем работников в неформальном (сером) секторе экономики.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ
В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об успехах форума «Армия-2019»
Обновлено в 03:15
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика
Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве
Обновлено вчера в 12:18
Авто
Новый кроссовер Toyota появится в России к 2020 году
Японская компания Toyota намерена в скором времени выпустить новую модель кроссовера, который получил платформу, что активно применяется в хетчбэке Toyota Yaris.
Обновлено вчера в 11:10
Спорт
Каноист Шамшурин завоевал серебро на Европейских играх
Российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал серебро на дистанции 1000 метров на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 03:43
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Общество
Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость»
Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.
Обновлено в 03:48
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода
Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Политика
В МИД России назвали блефом давление США на Иран
Действия Соединенных Штатов в отношении Ирана являются рискованным блефом, считает директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18