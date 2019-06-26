Футбол

В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»Бомбардир.ру вчера в 07:38

На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников.
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В сети появилась новая домашняя форма ПСЖ

Soccer.ru04:44

В интернете появилось фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Sports.ruвчера в 14:50

В Сети появились фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Sport24.ruвчера в 15:24

Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон

Чемпионатвчера в 15:25

Какой будет форма «Зенита» в следующем сезоне. Уже есть фото

Спорт-Экспрессвчера в 15:22

В интернете появилось фото новой зенитовской формы

Советский спортвчера в 16:32

В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»

Бомбардир.рувчера в 07:38
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 02:42
Экономика

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Происшествия

Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Экономика

Эксперимент по налогообложению самозанятых могут внедрить на Кавказе

Эксперимент по налогообложению самозанятых может быть расширен за счет субъектов с высоким уровнем работников в неформальном (сером) секторе экономики.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ

В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об успехах форума «Армия-2019»

Обновлено в 03:15
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

Обновлено в 03:53
Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика

Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Обновлено в 04:38
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Саша Савельева получила звание «Мама года»

Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве

Обновлено вчера в 12:18
Авто

Новый кроссовер Toyota появится в России к 2020 году

Японская компания Toyota намерена в скором времени выпустить новую модель кроссовера, который получил платформу, что активно применяется в хетчбэке Toyota Yaris.
Обновлено вчера в 11:10
Спорт

Каноист Шамшурин завоевал серебро на Европейских играх

Российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал серебро на дистанции 1000 метров на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 03:43
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Экономика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Общество

Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти

Обновлено в 01:07
Общество

Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость»

Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.
Обновлено в 03:48
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода

Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Политика

В МИД России назвали блефом давление США на Иран

Действия Соединенных Штатов в отношении Ирана являются рискованным блефом, считает директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине

В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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