В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»Бомбардир.ру вчера в 07:38

На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников.

Транспорт Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.

Политика Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Экономика Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов.

Политика Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии российской делегации, которые накануне были опротестованы по инициативе украинских и грузинских депутатов.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Экономика В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.

Единоборства Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко проведёт бой за вакантный титул чемпиона WBC в лёгком весе с Люком Кэмпбеллом.

Происшествия В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".

Футбол Сегодня исполком РФС утвердит лимит на легионеров В среду, 26 июня, состоится исполком РФС, на котором в числе прочих будет обсужден лимит на легионеров в чемпионате России.

Наука Ученые раскрыли новый механизм старения Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.

Шоу-бизнес Петросян высмеял отравление Бари Алибасова Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.

Происшествия Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.

Экономика Связь-банк скрыл данные о совете директоров перед санацией Прошлое изменение в составе совета директоров Связь-банка произошло осенью прошлого года, когда его возглавил заместитель председателя ВЭБ.РФ Дмитрий Курдюков, а заместителем Курдюкова был избран вице-президент ВЭБ.РФ Олег Голубенцев.

Армия и оружие Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Российские военные представили беспилотник в виде совы Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».

Политика Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.