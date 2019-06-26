Футбол
В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»Бомбардир.ру вчера в 07:38
На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления
Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта
Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов.
Обновлено в 01:00
Наука
Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири
Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии российской делегации, которые накануне были опротестованы по инициативе украинских и грузинских депутатов.
Обновлено в 03:26
Футбол
Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в Словению
Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Сочи» вылетел на тренировочный сбор в Словению.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Российская школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено 24 июня в 11:20
Космос
В России испытали инновационный сканер для спутников
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Экономика
В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян
Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.
Обновлено вчера в 13:46
Единоборства
Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко проведёт бой за вакантный титул чемпиона WBC в лёгком весе с Люком Кэмпбеллом.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Общество
На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр
Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Сегодня исполком РФС утвердит лимит на легионеров
В среду, 26 июня, состоится исполком РФС, на котором в числе прочих будет обсужден лимит на легионеров в чемпионате России.
Обновлено вчера в 18:30
Наука
Ученые раскрыли новый механизм старения
Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Звезда «Манчестер Юнайтед» Погба женился
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Экономика
Связь-банк скрыл данные о совете директоров перед санацией
Прошлое изменение в составе совета директоров Связь-банка произошло осенью прошлого года, когда его возглавил заместитель председателя ВЭБ.РФ Дмитрий Курдюков, а заместителем Курдюкова был избран вице-президент ВЭБ.РФ Олег Голубенцев.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Российские военные представили беспилотник в виде совы
Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном
Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47