Футбол

В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»Бомбардир.ру вчера в 07:38

На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон. Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников.
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В интернете появилось фото новой зенитовской формы

Советский спортвчера в 16:32

В Сети появились фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Sport24.ruвчера в 15:24

Footy Headlines показал домашнюю форму «Зенита» на следующий сезон

Бомбардир.рувчера в 15:32

Какой будет форма «Зенита» в следующем сезоне. Уже есть фото

Спорт-Экспрессвчера в 15:22

В интернете появилось фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Sports.ruвчера в 14:50

Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон

Чемпионатвчера в 15:25

В сети появилось фото новой домашней формы «Зенита»

Soccer.ruвчера в 09:15
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления

Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта

Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов.
Обновлено в 01:00
Наука

Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири

Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии российской делегации, которые накануне были опротестованы по инициативе украинских и грузинских депутатов.
Обновлено в 03:26
Футбол

Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в Словению

Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Сочи» вылетел на тренировочный сбор в Словению.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Общество

Российская школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено 24 июня в 11:20
Космос

В России испытали инновационный сканер для спутников

Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

Обновлено в 03:10
Экономика

В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян

Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.
Обновлено вчера в 13:46
Единоборства

Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко проведёт бой за вакантный титул чемпиона WBC в лёгком весе с Люком Кэмпбеллом.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Общество

На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр

Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол

Сегодня исполком РФС утвердит лимит на легионеров

В среду, 26 июня, состоится исполком РФС, на котором в числе прочих будет обсужден лимит на легионеров в чемпионате России.
Обновлено вчера в 18:30
Наука

Ученые раскрыли новый механизм старения

Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Петросян высмеял отравление Бари Алибасова

Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Футбол

Звезда «Манчестер Юнайтед» Погба женился

Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Экономика

Связь-банк скрыл данные о совете директоров перед санацией

Прошлое изменение в составе совета директоров Связь-банка произошло осенью прошлого года, когда его возглавил заместитель председателя ВЭБ.РФ Дмитрий Курдюков, а заместителем Курдюкова был избран вице-президент ВЭБ.РФ Олег Голубенцев.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Российские военные представили беспилотник в виде совы

Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном

Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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