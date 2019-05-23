Футбол
В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»Матч ТВ вчера в 23:52
В социальной сети опубликована фотография новой формы лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон. На снимке запечатлены форварды канониров Пьер-Эмерик Обамейанг и Александр Лаказетт.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Происшествия
Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области
Пятеро детей получили травмы и были госпитализированы в результате взрыва газового баллона в поселке Малышева в Свердловской области, сообщает областная Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Экономика
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Авто
BMW представила самые мощные версии кроссоверов X5 и X7
Немецкий автопроизводитель представил «заряженные» модификации кроссоверов X5 и X7 — X5 M50i и X7 M50i.
Обновлено вчера в 13:35
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено 21 мая в 09:41
Здоровье
Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты
МИА "Россия сегодня" вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили овощи нового урожая, за которые проголосовали россияне в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором".
Обновлено в 01:00
Политика
В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
Обновлено вчера в 22:17
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Религия
Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 10:37
Музыка
Лазарев оценил выступления призеров «Евровидения»
Обновлено в 01:05
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
На смену июльской жаре в столичный регион уже с четверга начнут проникать прохладные воздушные массы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
О преимуществах сборной России над командой США на ЧМ
В четверг, 23 мая, Россия сыграет с США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 00:52
Спорт
Капризов ответил на вопрос про отношения с Загитовой
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено 21 мая в 09:28
Политика
Миссия МВФ спешно покидает Украину
Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
Обновлено вчера в 03:53
Армия и оружие
Обнародованы подробности инцидента с пленением военных ВСУ силами ДНР в Донбассе
Обновлено вчера в 08:33
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые выступит в Лиге Европы
Железнодорожники уже гарантировали себе путёвку в Лигу чемпионов по итогам выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ), следовательно, обеспечивший себе шестое место «Арсенал» получит право выступить в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей
Согласно документу, к 2024 году планируется выделить более 43 млрд рублей инвестиций, из которых 6,8 млрд направят на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 4 млрд — на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд — на поддержку компаний-лидеров, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 00:20
Игры
THQ Nordic купила студию Piranha Bytes, известную по Gothic и Risen
Вместе со студией THQ Nordic получила права на всю ее интеллектуальную собственность, включая серии Gothic и Risen.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400
Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию о том, что США требуют аннулировать закупку С-400 у России к концу первой недели июня.
Обновлено в 01:14
Наука
Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции
Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено вчера в 14:48
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ
В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
Обновлено в 00:37
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие
SpaceX подала иск против ВВС США
Компания SpaceX подала иск к ВВС США с требованием возобновить конкурс на разработку аналога российского ракетного двигателя РД-180, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено в 00:45