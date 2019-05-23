Футбол

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»Матч ТВ вчера в 23:52

В социальной сети опубликована фотография новой формы лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон. На снимке запечатлены форварды канониров Пьер-Эмерик Обамейанг и Александр Лаказетт.
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Новая форма лондонского «Арсенала»

Евро-футбол.ру01:13

В интернете появилось фото Обамеянга и Ляказетта в новой форме «Арсенала»

Sport24.ru00:24

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Sportbox.RUвчера в 23:52

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Матч ТВвчера в 23:52

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Спорт-Экспрессвчера в 23:00
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Происшествия

Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области

Пятеро детей получили травмы и были госпитализированы в результате взрыва газового баллона в поселке Малышева в Свердловской области, сообщает областная Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Экономика

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Авто

BMW представила самые мощные версии кроссоверов X5 и X7

Немецкий автопроизводитель представил «заряженные» модификации кроссоверов X5 и X7 — X5 M50i и X7 M50i.
Обновлено вчера в 13:35
Энергетика

Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено 21 мая в 09:41
Здоровье

Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты

МИА "Россия сегодня" вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили овощи нового урожая, за которые проголосовали россияне в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором".
Обновлено в 01:00
Политика

В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви

Обновлено вчера в 22:17
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Религия

Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 10:37
Музыка

Лазарев оценил выступления призеров «Евровидения»

Обновлено в 01:05
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

На смену июльской жаре в столичный регион уже с четверга начнут проникать прохладные воздушные массы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

О преимуществах сборной России над командой США на ЧМ

В четверг, 23 мая, Россия сыграет с США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 00:52
Спорт

Капризов ответил на вопрос про отношения с Загитовой

Обновлено вчера в 08:52
Политика

Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено 21 мая в 09:28
Политика

Миссия МВФ спешно покидает Украину

Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
Обновлено вчера в 03:53
Армия и оружие

Обнародованы подробности инцидента с пленением военных ВСУ силами ДНР в Донбассе

Обновлено вчера в 08:33
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые выступит в Лиге Европы

Железнодорожники уже гарантировали себе путёвку в Лигу чемпионов по итогам выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ), следовательно, обеспечивший себе шестое место «Арсенал» получит право выступить в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика

В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей

Согласно документу, к 2024 году планируется выделить более 43 млрд рублей инвестиций, из которых 6,8 млрд направят на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 4 млрд — на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд — на поддержку компаний-лидеров, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 00:20
Игры

THQ Nordic купила студию Piranha Bytes, известную по Gothic и Risen

Вместе со студией THQ Nordic получила права на всю ее интеллектуальную собственность, включая серии Gothic и Risen.
Обновлено вчера в 06:07
Политика

МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию о том, что США требуют аннулировать закупку С-400 у России к концу первой недели июня.
Обновлено в 01:14
Наука

Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции

Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено вчера в 14:48
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ

В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
Обновлено в 00:37
Общество

Мастер-классы по спортивным танцам организуют в парках столицы

Обновлено в 00:41
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие

SpaceX подала иск против ВВС США

Компания SpaceX подала иск к ВВС США с требованием возобновить конкурс на разработку аналога российского ракетного двигателя РД-180, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено в 00:45
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Арсенал» и сборной Франции.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Нюрбинского района, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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