Футбол

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»Матч ТВ вчера в 23:52

В социальной сети опубликована фотография новой формы лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон. На снимке запечатлены форварды канониров Пьер-Эмерик Обамейанг и Александр Лаказетт.
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Райт показал форму «Арсенала» от нового технического спонсора — adidas

Чемпионат03:59

В интернете появились фотографии Обамеянга и Ляказетта в новой форме «Арсенала»

Советский спорт03:18

В интернете появилось фото формы «Арсенала» от adidas, гостевая – желтая

Sports.ru02:50

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Sportbox.RUвчера в 23:52

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Матч ТВвчера в 23:52

В интернете появилось фото Обамеянга и Ляказетта в новой форме «Арсенала»

Sport24.ru00:24

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Спорт-Экспрессвчера в 23:00
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Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Общество

В московском районе Раменки появилась клумба с надписью «Собянин, уйди»

Обновлено в 04:02
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Наука

Самый древний в мире гриб нашли в Канаде

Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР

По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Потап и Настя подтвердили свадьбу

Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

8-летний сын Виктории Толстогановой стал стилистом

Иван удивил маму своими талантами. Виктория Толстоганова рассказала, что неожиданно для нее ее сын Иван вырос настоящим модником.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

В WWF сообщили об угрозе исчезновения шести видов животных в России

Обновлено в 01:49
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Музыка

Александр Розенбаум готовится выпустить новый альбом

Народный артист России, певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум планирует осенью представить новый альбом «Симбиоз-2».
Обновлено в 02:58
Экономика

Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна до 44 млн тонн

Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз по экспорту зерна в сельхозгоду (начался в июле 2018 года, закончится в июне 2019 года) до 44 млн тонн.
Обновлено в 04:23
Энергетика

Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «НОВАТЭКа»

Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ-2" - прекращены, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 03:58
Энергетика

В Словакии началась прокачка чистой российской нефти по «Дружбе»

Словацкая компания Transpetrol начала прокачку чистой российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили там «РИА Новости» в четверг, 23 мая.
Обновлено в 04:06
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Авто

Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона

На днях в сети появились фото нового и пока все еще безымянного кроссовера Kia, на которых частично просматривался интерьер.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
Спорт

Медведева заявила о желании начать заниматься йогой

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею сегодня, 23 мая, сыграет на чемпионате мира в Словакии первый матч в рамках серии плей-офф.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

The Times: Мэй готовится объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Общество

Университет «Сириус» начнет набор студентов через три года

Научно-технологический университет на базе образовательного центра "Сириус" начнет набор студентов через три года, сообщила в четверг руководитель центра, сопредседатель центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева на встрече с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в Хабаровске.
Обновлено в 04:14
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Арсенал» и сборной Франции.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Нюрбинского района, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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