Футбол
В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»Матч ТВ вчера в 23:52
В социальной сети опубликована фотография новой формы лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон. На снимке запечатлены форварды канониров Пьер-Эмерик Обамейанг и Александр Лаказетт.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Кино
Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.
Обновлено вчера в 10:43
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено вчера в 01:34
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 21:10
Кино
Боярский рассказал о роли в новом фильме про гардемаринов
Обновлено вчера в 15:49
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube
Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В МИД КНР заявили о недопустимости неравноправного соглашения с США
Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР не приемлет давления со стороны США и не допустит заключения неравноправного торгового соглашения с Соединёнными Штатами.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Обновлено вчера в 12:43
Политика
SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США
Как указывало издание GeekWire, первым сообщившее об иске, SpaceX обратилась в суд в тот момент, когда ВВС США готовят новые контракты на космические запуски.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей
Василий Кикнадзе прокомментировал обвинения в адрес «Локомотива» и начальника команды Станислава Сухины в том, что ошибки судейского корпуса в пользу клуба являются не результатом случайности, а успешной работой с арбитрами.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Мексике девять человек погибли в столкновении банд
Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено вчера в 21:21
Наука
Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики
Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Наука
В России нейросеть оживила портрет Достоевского и научила говорить
Российскими разработчиками созданная нейросеть, оживила портрет русского писателя Федора Достоевского, и даже научила его говорить.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане
После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты
Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
«Русских не любят за то, что выживают чехов»: экс-директор уральских «Трех толстяков» — о Праге
Москвич Мартин Калиш, который вместе с командой вырастил из одного пивного бара на Родонитовой в Екатеринбурге сеть из 13 заведений, уже третий год живет в Праге, где вместе с партнером-чехом занимается бизнесом.
Обновлено вчера в 23:27
Хоккей
Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами
Германия же встретится с Чехией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено вчера в 02:14