В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»Матч ТВ вчера в 23:52

В социальной сети опубликована фотография новой формы лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон. На снимке запечатлены форварды канониров Пьер-Эмерик Обамейанг и Александр Лаказетт.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Культура Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым «Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.

Происшествия Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.

Армия и оружие Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Политика Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.

Кино Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Интернет Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса.

Происшествия Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Политика В МИД КНР заявили о недопустимости неравноправного соглашения с США Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР не приемлет давления со стороны США и не допустит заключения неравноправного торгового соглашения с Соединёнными Штатами.

Политика SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США Как указывало издание GeekWire, первым сообщившее об иске, SpaceX обратилась в суд в тот момент, когда ВВС США готовят новые контракты на космические запуски.

Футбол В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей Василий Кикнадзе прокомментировал обвинения в адрес «Локомотива» и начальника команды Станислава Сухины в том, что ошибки судейского корпуса в пользу клуба являются не результатом случайности, а успешной работой с арбитрами.

Происшествия В Мексике девять человек погибли в столкновении банд Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.

Наука Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).

Политика Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.

Наука В России нейросеть оживила портрет Достоевского и научила говорить Российскими разработчиками созданная нейросеть, оживила портрет русского писателя Федора Достоевского, и даже научила его говорить.

Происшествия За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Экономика ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Общество «Русских не любят за то, что выживают чехов»: экс-директор уральских «Трех толстяков» — о Праге Москвич Мартин Калиш, который вместе с командой вырастил из одного пивного бара на Родонитовой в Екатеринбурге сеть из 13 заведений, уже третий год живет в Праге, где вместе с партнером-чехом занимается бизнесом.