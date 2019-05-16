Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутникахРИА Новости 09:05
Опубликованные сведения взяты из презентации "Сатурна" — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Она была представлена в Краснодаре в минувшем феврале.
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Транспорт
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.
Обновлено в 14:28
Общество
Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»
В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Футбол
Букмекеры принимают ставки на поездку Мхитаряна в Баку
Букмекерские канторы оценили шансы полузащитника сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна на участие в финале Лиги Европы в Баку.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Суд арестовал одного из участников протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 06:57
Футбол
«Арсенал» продлит контракты с тренерским штабом Черевченко
По информации "СЭ", тульский клуб продлит контракты с тренерским штабом Игоря Черевченко.
Обновлено в 13:30
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Космос
Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле
Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено в 12:09
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Александр Серов не пришел на свадьбу дочери
Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 раз
Вкладчики российских банков смогут рассчитывать на повышенную компенсацию в случае их банкротства, рассказал в интервью РИА Новости глава государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
Обновлено в 08:27
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено в 10:02
Авто
Lexus отзывает более 400 автомобилей в России
Обновлено в 07:00
Здоровье
Подведены промежуточные итоги диспансеризации в Подмосковье
Свыше 680 тысяч жителей прошли диспансеризацию c начала года, около трети из них признаны здоровыми, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Финляндия — Дания 2:1 (3-й период)
Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко забросил шестую шайбу на ЧМ-2019.
Обновлено в 15:21
Общество
Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в ночь на пятницу, 17 мая, из-за прогнозируемых заморозков.
Обновлено в 06:03
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж
Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж.
Обновлено в 11:13