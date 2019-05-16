Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутникахРИА Новости 09:05

Опубликованные сведения взяты из презентации "Сатурна" — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Она была представлена в Краснодаре в минувшем феврале.
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Конфиденциальные данные о спутниках РФ просочились в Сеть

Газета.Ru12:15

ПАО «Сатурн» рассказало о новых проектах российских спутников

ТАСС09:50

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

РИА Новости09:05

Секретные данные о российских спутниках утекли в интернет

URA.Ru09:27

Конструктор «Сатурна» объяснил свои слова об утечке данных о спутниках

РБК10:07

Секретные данные о российских спутниках попали в интернет

Коммерсантъ09:39

В сеть утекли данные о секретных российских спутниках

Московский Комсомолец08:50
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Транспорт

Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года

Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.
Обновлено в 14:28
Общество

Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Футбол

Букмекеры принимают ставки на поездку Мхитаряна в Баку

Букмекерские канторы оценили шансы полузащитника сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна на участие в финале Лиги Европы в Баку.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Суд арестовал одного из участников протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 06:57
Футбол

«Арсенал» продлит контракты с тренерским штабом Черевченко

По информации "СЭ", тульский клуб продлит контракты с тренерским штабом Игоря Черевченко.
Обновлено в 13:30
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Космос

Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле

Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено в 12:09
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
Происшествия

В «Аэрофлоте» рассказали о подготовке пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 13:32
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Наука

В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час

В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Александр Серов не пришел на свадьбу дочери

Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика

Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 раз

Вкладчики российских банков смогут рассчитывать на повышенную компенсацию в случае их банкротства, рассказал в интервью РИА Новости глава государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
Обновлено в 08:27
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Авто

KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено в 10:02
Авто

Lexus отзывает более 400 автомобилей в России

Обновлено в 07:00
Здоровье

Подведены промежуточные итоги диспансеризации в Подмосковье

Свыше 680 тысяч жителей прошли диспансеризацию c начала года, около трети из них признаны здоровыми, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:29
Хоккей

Финляндия — Дания 2:1 (3-й период)

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко забросил шестую шайбу на ЧМ-2019.
Обновлено в 15:21
Общество

Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в ночь на пятницу, 17 мая, из-за прогнозируемых заморозков.
Обновлено в 06:03
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж.
Обновлено в 11:13
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