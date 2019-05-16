Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутникахРИА Новости 09:05
Опубликованные сведения взяты из презентации "Сатурна" — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Она была представлена в Краснодаре в минувшем феврале.
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Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Общество
В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая
На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
Названа причина отправки АУГ США к берегам Ирана
Авторы статьи утверждают, что в США было принято решение об отправке в Персидский залив дополнительных сил американского флота – авианосной ударной группы (АУГ) – в связи с итогами анализа данных спутниковых снимков.
Обновлено в 09:28
Политика
Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Кино
«Дылда» в Канне: на Лазурном Берегу показали фильм Кантемира Балагова
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» был в целом благожелательно воспринят на первых показах программы «Особый взгляд» для прессы и зрителей.
Обновлено в 11:00
Финансы
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Экономика
РЖД разместят «зеленые» бонды на 500 млн евро
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает 8-летние "зеленые" бонды - облигаций, все средства от которых идут на финансирование экологических проектов компании-эмитента - на 500 млн евро под 2,2%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:42
Общество
На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков
"Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.
Обновлено в 02:37
Экономика
Выручка ритейлера «О`Кей» в 1-м квартале увеличилась на 0,7%
Ритейлер "О ` Кей" в 1-м квартале 2019 года увеличил выручку на 0,7% по сравнению январем-мартом 2018 года, до 39,4 млрд рублей (динамика скорректирована на эффект от продажи бизнеса супермаркетов в конце 2017 года).
Обновлено в 07:27
Происшествия
У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евро
Обновлено в 06:18
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Трех человек спасли из загоревшейся квартиры на Кораблестроителей
Из квартиры спасли трех человек. По словам очевидцев, среди них был ребенок. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Обновлено в 10:56
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров
Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Общество
Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота».
Обновлено в 10:45
Происшествия
Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно
Обновлено в 07:33
Музыка
Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»
Обновлено вчера в 17:15
Игры
Ubisoft начала бесплатно раздавать игру Steep
В Uplay можно бесплатно скачать Steep. Акция от Ubisoft продлится до 21 мая, после чего базовая версия игры снова будет стоить 1 499 руб.
Обновлено в 09:44