Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутникахРИА Новости 09:05

Опубликованные сведения взяты из презентации "Сатурна" — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Она была представлена в Краснодаре в минувшем феврале.
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Конфиденциальные данные о спутниках РФ просочились в Сеть

Газета.Ru12:15

ПАО «Сатурн» рассказало о новых проектах российских спутников

ТАСС09:50

Конструктор «Сатурна» объяснил свои слова об утечке данных о спутниках

РБК10:07

Секретные данные о российских спутниках утекли в интернет

URA.Ru09:27

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

РИА Новости09:05

В сеть утекли данные о секретных российских спутниках

Московский Комсомолец08:50

Секретные данные о российских спутниках попали в интернет

Коммерсантъ09:39
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Футбол

Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»

Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей

Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»

Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
Обновлено в 12:34
Общество

Названа наиболее часто пьющая нация

Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем

Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Политика

Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:35
Игры

Heavy Rain и Beyond: Two Souls выйдут на PC летом, Detroit: Become Human – осенью. Уже открыт предзаказ

Даты релизов Heavy Rain – 24 июня (демо – 24 мая)Beyond: Two Souls – 22 июля (демо – 22 июня)Detroit: Become Human – осень (демо – летом) Жесткая сказка с интересными механиками.
Обновлено в 11:40
Политика

Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Политика

Зеленский обрадовался решению Рады о дате его инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады о назначении его инаугурации на 20 мая.
Обновлено в 05:13
Политика

Игорь Коломойский вернулся на Украину

Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Европол объявил в розыск пятерых россиян по делу хакерской группировки

В рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym обвинения предъявлены в том числе гражданам России, пятеро из них в розыске, говорится в сообщении на сайте полицейской службы ЕС (EUROPOL).
Обновлено в 09:07
Здоровье

Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением

Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Политика

Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США

Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей

Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Общество

Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева

Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж.
Обновлено в 11:38
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Политика

В Австрии в начальных школах запретили носить хиджаб

Обновлено в 05:56
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено в 08:24
Хоккей

Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:15
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Футбол

Роберт Мак может покинуть «Зенит» летом

Словацкий полузащитник Роберт Мак может покинуть санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает Sport.sk.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Возбуждено дело об оплате невыполненного исследования для Минобороны

Заместитель главы испытательного центра НИИ Минобороны России в Подмосковье стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в связи с оплатой невыполненных работ, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре в четверг.
Обновлено в 11:38
Здоровье

В России появился столетний пациент с ВИЧ-инфекцией

В России появился столетний пациент с этим заболеванием, юбилей он отметил весной. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 10:59
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
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