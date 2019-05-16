Космос

В интернет попали секретные данные о новых российских спутникахREGNUM 09:36

В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось. Сведения были опубликованы на одном из сайтов в доменной зоне .ru.
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Конфиденциальные данные о спутниках РФ просочились в Сеть

Газета.Ru12:15

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

РИА Новости09:05

Секретные данные о российских спутниках попали в интернет

Коммерсантъ09:39

Секретные данные о российских спутниках утекли в интернет

URA.Ru09:27

Конструктор «Сатурна» объяснил свои слова об утечке данных о спутниках

РБК10:07

ПАО «Сатурн» рассказало о новых проектах российских спутников

ТАСС09:50

В сеть утекли данные о секретных российских спутниках

Московский Комсомолец08:50
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Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Общество

Цена изобилия: как говядина изменила Америку. Первая часть (The Guardian, Великобритания) (The Guardian)

Если бы "в стране не было профессиональных агитаторов", заявлял он, американцы бы свободно наслаждались вкусным и недорогим мясом в изобилии.
Обновлено в 17:04
Спорт

Virtus.pro, Na’Vi и Gambit сразятся за слот на EPICENTER Major

Остальные составы сразятся в плей-офф. Закрытая СНГ-квалификация на EPICENTER Major завершится 18 мая.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Обновлено в 17:14
Технологии

В Германии прошли испытания воздушного электротакси

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Музыка

Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»

Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Александр Серов не пришел на свадьбу дочери

Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
Обновлено в 14:07
Музыка

Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса

"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Общество

Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия

Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).
Обновлено в 14:58
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Финансы

ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%.
Обновлено в 09:13
Космос

«Летающим космодромом» из Челябинской области заинтересовались в Китае

Китайцы проявили интерес к проекту «летающего космодрома».
Обновлено в 08:42
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Здоровье

В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии

Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:45
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика

Трамп надеется, что США не будут воевать с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что Соединённые Штаты не будут воевать с Ираном.
Обновлено в 16:59
Политика

Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Футбол

СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности

Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Игры

Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep

В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Гаджеты

ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 14:30
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
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