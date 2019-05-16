В интернет попали секретные данные о новых российских спутникахREGNUM 09:36

В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось. Сведения были опубликованы на одном из сайтов в доменной зоне .ru.

В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках

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