Космос
В интернет попали секретные данные о новых российских спутникахREGNUM 09:36
В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось. Сведения были опубликованы на одном из сайтов в доменной зоне .ru.
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Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Общество
Цена изобилия: как говядина изменила Америку. Первая часть (The Guardian, Великобритания) (The Guardian)
Если бы "в стране не было профессиональных агитаторов", заявлял он, американцы бы свободно наслаждались вкусным и недорогим мясом в изобилии.
Обновлено в 17:04
Спорт
Virtus.pro, Na’Vi и Gambit сразятся за слот на EPICENTER Major
Остальные составы сразятся в плей-офф. Закрытая СНГ-квалификация на EPICENTER Major завершится 18 мая.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Обновлено в 17:14
Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Александр Серов не пришел на свадьбу дочери
Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
Обновлено в 14:07
Музыка
Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса
"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Общество
Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия
Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).
Обновлено в 14:58
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Финансы
ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%.
Обновлено в 09:13
Космос
«Летающим космодромом» из Челябинской области заинтересовались в Китае
Китайцы проявили интерес к проекту «летающего космодрома».
Обновлено в 08:42
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Здоровье
В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии
Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Хоккей
Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира
Обновлено в 16:45
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика
Трамп надеется, что США не будут воевать с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что Соединённые Штаты не будут воевать с Ираном.
Обновлено в 16:59
Политика
Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Футбол
СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности
Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено в 14:30
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40