Футбол

В интернет попали последние аудиосообщения Салы из пропавшего самолётаЧемпионат вчера в 20:32

В интернет попали аудиосообщения аргентинского нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые он отправил в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолёт, на котором он летел, пропал с радаров.
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 попали аудиосообщения аргентинского нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые он отправил в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолёт, на котором он летел, пропал с радаров.
Чемпионатвчера в 20:32

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Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета

Газета.Ru06:01

Сала отправил из самолета голосовое сообщение: «Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно»

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Опубликованы последние аудиосообщения от Салы, чей самолет пропал над Ла-Маншем

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В интернет попали последние аудиосообщения Салы из пропавшего самолёта

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Сала отправил аудиосообщение из самолета: «Кажется, он сейчас развалится. Папа, как же мне страшно»

Советский спорт02:30
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