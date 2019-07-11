Происшествия
В интернате под Хабаровском, где заболели пациенты, нашли нарушенияРИА Новости 00:31
Санитарные врачи обнаружили многочисленные нарушения в психоневрологическом интернате поселка Эльбан Хабаровского края, где произошла массовая вспышка кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
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с чего всё началось
«В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка соблюдению должностными лицами указанного учреждения требований к содержанию подопечных», — говорится в заявлении на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 23:36
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Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер
Обновлено в 04:54
Политика
МИД РФ возмутился действиями Британии против Ирана
Риски прямой конфронтации вокруг Ирана увеличиваются, причиной тому — целенаправленная политика США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:05
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
Политика
Экс-президента Украины Порошенко вызвали на допрос
Государственное бюро расследований вызвало на 17 июля на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщили "Интерфаксу" в ГБР.
Обновлено в 04:39
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
ФСБ задержала мужа калининградки, обвиняемой в госизмене
Московский правозащитник, член ОНК Евгений Еникеев рассказал о задержании мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой.
Обновлено вчера в 10:27
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Спорт
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК об отстранении от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 05:26
Политика
Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины
Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Тодоренко показала платье со свадьбы с Топаловым
Певица и телеведущая Регина Тодоренко, на днях вышедшая замуж за певца Влада Топалова показала у себя в Instagram фотографии с мужем, где она стоит в свадебном платье.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено 09 июля в 04:22
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Песков прокомментировал сообщения о льготах для «Роснефти»
Ранее стало известно, что крупнейшие добывающие компании России, такие как «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг», обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить им льготы для ускоренной реализации проекта Северного морского пути.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Названы три признака серьезных проблем с печенью
Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
Футбол
Владимир Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии. Он написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено вчера в 15:36