Происшествия

В интернате под Хабаровском, где заболели пациенты, нашли нарушенияРИА Новости 00:31

Санитарные врачи обнаружили многочисленные нарушения в психоневрологическом интернате поселка Эльбан Хабаровского края, где произошла массовая вспышка кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
«В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка соблюдению должностными лицами указанного учреждения требований к содержанию подопечных», — говорится в заявлении на сайте
 ведомства.
RT на русскомвчера в 23:36

Подробнее о событии

Жизни заболевших пациентов интерната под Хабаровском ничего не угрожает

РИА Новости04:46

Все необходимые лекарства в хабаровском интернате, где отравились почти 200 пациентов, есть - Минсоцзащиты региона

Интерфакс - Россия01:23

Массовая вспышка кишечной инфекции отмечена в Хабаровском крае

Эхо Москвы01:15

Прокуратура заинтересовалась вспышкой инфекции в психдиспансере в Хабаровском крае

Интерфакс00:06

Число заразившихся кишечной инфекцией в диспансере под Хабаровском превысило 200 человек

РЕН ТВ00:10

У пациентов, пострадавших в Эльбане, наблюдается положительная динамика - Александр Витько

AmurMedia.ru03:15

Угрозы жизни пациентам интерната в Хабаровском крае после вспышки инфекции нет

ТАСС03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Авто

Toyota анонсировала новый кроссовер

Обновлено в 04:54
Политика

МИД РФ возмутился действиями Британии против Ирана

Риски прямой конфронтации вокруг Ирана увеличиваются, причиной тому — целенаправленная политика США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:05
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
Политика

Экс-президента Украины Порошенко вызвали на допрос

Государственное бюро расследований вызвало на 17 июля на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщили "Интерфаксу" в ГБР.
Обновлено в 04:39
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

ФСБ задержала мужа калининградки, обвиняемой в госизмене

Московский правозащитник, член ОНК Евгений Еникеев рассказал о задержании мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой.
Обновлено вчера в 10:27
Религия

В Москву привезут мощи Петра и Февронии

В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Спорт

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК об отстранении от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 05:26
Политика

Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Тодоренко показала платье со свадьбы с Топаловым

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, на днях вышедшая замуж за певца Влада Топалова показала у себя в Instagram фотографии с мужем, где она стоит в свадебном платье.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено 09 июля в 04:22
Экономика

Быстрым платежам накручивают процент

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Авто

АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»

Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Песков прокомментировал сообщения о льготах для «Роснефти»

Ранее стало известно, что крупнейшие добывающие компании России, такие как «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг», обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить им льготы для ускоренной реализации проекта Северного морского пути.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Здоровье

Названы три признака серьезных проблем с печенью

Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
Культура

Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки

Обновлено в 04:15
Футбол

Владимир Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии. Он написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика

Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике

Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено вчера в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное