с чего всё началось

Санитарные врачи обнаружили многочисленные нарушения в психоневрологическом интернате поселка Эльбан Хабаровского края, где произошла массовая вспышка кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В интернате под Хабаровском, где заболели пациенты, нашли нарушения

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