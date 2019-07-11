Происшествия
В интернате под Хабаровском, где заболели пациенты, нашли нарушенияРИА Новости 00:31
Санитарные врачи обнаружили многочисленные нарушения в психоневрологическом интернате поселка Эльбан Хабаровского края, где произошла массовая вспышка кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
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«В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка соблюдению должностными лицами указанного учреждения требований к содержанию подопечных», — говорится в заявлении на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 23:36
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Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия
Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске
Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
Обновлено в 06:38
Общество
Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие
Жители Киселевска, которые ранее обратились к премьер-министру Канады, столкнулись с новыми проблемами: горожанам запретили собираться на чаепитие, где участники планировали обсудить ситуацию.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Обруганный Зеленским чиновник передумал с ним судиться
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский грубо выгнал с совещания и назвал разбойником, посчитал конфликт с главой государства недоразумением и передумал обращаться в суд.
Обновлено в 07:01
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках
Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.
Обновлено в 04:42
Космос
В космосе нашли золотой астероид
Через три года NASA собирается (если только не опередит Роскосмос) отправить на драгоценный астероид космическую миссию, причем путь до него займет еще пять лет, пишет newizv.ru.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
В США опубликовали законопроект о санкциях против Саудовской Аравии
Авторы законопроекта считают, что администрация президента Дональда Трампа должна пересмотреть отношения с Саудовской Аравией и оценить соблюдение ею прав человека и действия в Йемене.
Обновлено в 02:11
Спорт
С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения
Обновлено в 06:53
Здоровье
Названы три признака серьезных проблем с печенью
Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
Авто
«Яндекс» сделал беспилотник на базе Hyundai Sonata
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В Петербурге стартует военно-морской салон
В «Ленэкспо» в Петербурге сегодня, 10 июля, открывается IX Международный военно-морской салон.
Обновлено вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Общество
В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 16:10
Кино
Актриса «Очень странных дел» снимется в кинокомиксе Marvel
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
Обновлено вчера в 20:30
Кино
Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна»
Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.
Обновлено в 05:47
Общество
Билетные операторы пожалуются на «Яндекс» в ФАС
В конце июня компания пожаловалась в ФАС на использование «Яндексом» виджета быстрой покупки билетов через «Яндекс.Афишу».
Обновлено в 01:39