Политика
В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» УкраинуГазета.Ru 13:35
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских". Об этом сообщает портал "Украина.ру".
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Имперские настроения очень популярны до сих пор в южных регионах — Одессе, Николаеве, Херсоне. Отсюда надо и начать старт деколонизации, уничтожить легенды об общности украинцев и русских.
— Владимир Вятрович, украинский историкУкраина.ру вчера в 09:55
с чего всё началось
После завершения процесса декоммунизации Институт национальной памяти (УИНП) начнет деколонизацию на Украине. Об этом 22 февраля на пресс-конференции заявил директор УИНП Владимир Вятрович По его словам, это необходимо сделать для развенчания мифов о едином народе, которые сейчас продвигает Россия.Украина.рувчера в 09:55
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На Украине заявили о необходимости борьбы с «легендами об общности с русскими»
Московский Комсомолец13:07
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