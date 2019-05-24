Футбол

В гостях «Ростов» проиграл «Ахмату»Rostov.ru 14:34

Ахмат — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
8′
Рагнар Сигурдссон
Андрей Семенов
19′
Аблай Мбенг
38′
44′
Алексей Ионов
Андрей Семенов
Михаил Гащенков
46′
48′
Константин Плиев
52′
Данил Глебов
65′
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
65′
Арсений Логашов
Ивелин Попов
Бернард Бериша
Одисе Роши
76′
78′
Тимофей Калачев
82′
Константин Плиев
Иван Новосельцев
83′
Александр Гацкан
Исмаэл Силва
Лечи Садулаев
89′
На чужом поле ФК «Ростов» уступил «Ахмату». Игра в рамках 30-го тура чемпионата России прошла 26 мая в Грозном. В середине первого тайма хозяева завладели преимуществом и на 38-й минуте забили гол.
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