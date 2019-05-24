В гостях «Ростов» проиграл «Ахмату»Rostov.ru 14:34

На чужом поле ФК «Ростов» уступил «Ахмату». Игра в рамках 30-го тура чемпионата России прошла 26 мая в Грозном. В середине первого тайма хозяева завладели преимуществом и на 38-й минуте забили гол.

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