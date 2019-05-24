Футбол

ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»Donnews.ru 09:07

Ахмат — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
8′
Рагнар Сигурдссон
Андрей Семенов
19′
Аблай Мбенг
38′
44′
Алексей Ионов
Андрей Семенов
Михаил Гащенков
46′
48′
Константин Плиев
52′
Данил Глебов
65′
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
65′
Арсений Логашов
Ивелин Попов
Бернард Бериша
Одисе Роши
76′
78′
Тимофей Калачев
82′
Константин Плиев
Иван Новосельцев
83′
Александр Гацкан
Исмаэл Силва
Лечи Садулаев
89′
В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» принимал на своём поле Футбольный клуб «Ростов». Встреча, прошедшая в Грозном в воскресенье, 16 мая, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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