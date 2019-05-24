ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»Donnews.ru 09:07

В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» принимал на своём поле Футбольный клуб «Ростов». Встреча, прошедшая в Грозном в воскресенье, 16 мая, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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