Экономика
В госстройке меняются правила выбора подрядчикаВедомости вчера в 17:04
«Ведомости» ознакомились с копией постановления правительства, которое меняет правила оценки заявок при выборе подрядчиков для государственного строительства дорог и уникальных, технически сложных и опасных объектов по госзаказу.
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Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Футбол
Саутгейт: «Я точно слышал выкрики в адрес Роуза. Это неприемлемо»
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что его подопечный Дэнни Роуз подвергся проявлению расизма во время выездного матча квалификации Евро-2020 против Черногории (5:1). Я определённо слышал оскорбления в адрес Дэнни Роуза, когда он получил жёлтую карточку в конце встречи.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
В России увеличились закупки отечественных лекарств
С начала 2019 года жители России чаще покупают отечественные препараты.
Обновлено в 02:09
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В Москве школьница ударила ножом одноклассницу
Пострадавшая госпитализирована, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 02:30
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Власти Москвы запретили строить дом в центре города
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Apple представила обновление своего видеосервиса TV App
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Роналду назвал сроки восстановления после травмы
Обновлено в 02:20
Политика
В раде увидели решение экономических проблем Украины в России
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена
Обновлено вчера в 21:17
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Транспорт
Смольный снова перенес сроки сдачи Фрунзенского радиуса
Власти заключили дополнительное соглашение с "Метростроем" В Санкт-Петербурге Смольный снова перенес сроки сдачи Фрунзенского радиуса метро - с 1 июля на 31 августа.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В торговом центре в Баку произошел пожар
Обновлено в 02:29
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Гаджеты
Кольцо вокруг камеры Samsung Galaxy S10 может отображать уровень заряда аккумулятора
Кольцо отображает уровень заряда аккумулятора при помощи цвета, меняя его плавно от зеленого до красного.
Обновлено в 02:15
Энергетика
Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков
Создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков может увеличить тарифы для населения на 5—10%.
Обновлено в 00:21
Политика
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Из-за ошибки пилота британский самолет приземлился не в той стране
Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело, возбужденное в отношении нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева, направлено в суд.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Власти Москвы назвали число досмотренных пассажиров метро
Свыше 34 млн человек досмотрели в метрополитене Москвы с начала 2019 года, сотрудники подземки обнаружили более 66 тысяч предметов, запрещённых к провозу.
Обновлено в 00:52
Культура
Минкульт запретил артистам летать на гастроли бизнес-классом
Министерство культуры изменило условия поддержки гастролей театров, в том числе запретило артистам летать бизнес-классом.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Петербургская школьница сорвалась, спускаясь с балкона по поводку
Как оказалось, девушка пыталась спуститься на один этаж, используя поводок для собаки.
Обновлено в 02:05
Транспорт
На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей
Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12