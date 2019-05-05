Происшествия
В горящем в Шереметьево самолете был мэр СевероморскаGazeta.SPb вчера в 16:01
Владимир Евменьков получил отправление угарным газом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на борту самолета, следующего из Москвы в Мурманск, находился мэр закрытого города в Мурманской области. Мэр Североморска получил отправление угарным газом.
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