Происшествия

В горящем в Шереметьево самолете был мэр СевероморскаGazeta.SPb вчера в 16:01

Владимир Евменьков получил отправление угарным газом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на борту самолета, следующего из Москвы в Мурманск, находился мэр закрытого города в Мурманской области. Мэр Североморска получил отправление угарным газом.
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Мэр Североморска пострадал в результате ЧП в Шереметьево

News.ruвчера в 16:02

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска

ТАССвчера в 15:59

На борту сгоревшего самолета был глава Североморска

REGNUMвчера в 15:15

Мэр Североморска пострадал при аварийной посадке и горении самолета в Шереметьево

РЕН ТВвчера в 15:46

Среди пассажиров сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» был мэр Североморска

Взгляд.рувчера в 15:33

В горящем самолете Москва - Мурманск находился глава Североморска

Российская газетавчера в 15:48

Среди пострадавших в катастрофе в Шереметьеве оказался мэр Североморска

Говорит Москвавчера в 15:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
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Северодвинский подросток на соревнованиях подхватил корь

Юноша поехал на спортивные соревнования на юге страны непривитым, в результате чего подхватил инфекцию.
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Проект нового онкодиспансера в Тамбове оценивают в 60,6 млн рублей

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В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая

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В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

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Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

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Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
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СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
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Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США

Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 04:49
Наука

Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга с помощью магнитов

«Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений синапсов и нейронов, словно мозг человека», — отметил Каушик Рой, профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью.
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Происшествия

Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
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Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

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Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
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На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

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Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал АвтоВАЗ

Появилось изображение новой модели Lada сегмента SUV, который может стать преемником внедорожника 4x4.
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Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала об эвакуации пассажиров

Обновлено в 04:03
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы

В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
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Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
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Влашич определился с местом продолжения карьеры

Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.
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Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
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Контрольно-счетная палата проверяет ЦПКиО им. Кирова

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Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

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Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

24 машины скорой помощи находились на месте трагедии в столичном аэропорту Шереметьево, где экстренно приземлился пассажирский самолет, в который попала молния.
Обновлено вчера в 17:44
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Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
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55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

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Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

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Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего

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Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

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Город в Мурманской области России, центр одноимённого городского округа-ЗАТО. Расположен на Кольском полуострове, в 25 км к северо-востоку от Мурманска.
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