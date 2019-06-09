Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центраТАСС вчера в 11:52
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области. Об этом сообщила ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Щекинского района области.
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с чего всё началось
В 17:55 по местному времени поступило сообщение о возгорании части крыши двухэтажного торгового здания на улице Энергетиков, сообщается на сайте ведомства.News.ruвчера в 12:25
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Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
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Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L.
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Армия и оружие
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Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
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Глобальное потепление сделает жизнь в Сибири комфортнее
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Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.
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Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Обновлено 07 июня в 04:55
Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище.
Обновлено вчера в 22:55
Игры
Авторы The Evil Within представили свой новый IP — Ghostwire Tokyo
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономики
В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
Обновлено вчера в 18:57
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Два человека погибли во время протестов на Гаити
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Источник сообщил о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
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«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
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Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска
Евгений ГРИГОРЬЕВ назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы города Якутска по развитию территорий, свое решение мэр Сардана АВКСЕНТЬЕВА озвучила в начале еженедельного планерного совещания в понедельник, 10 июня.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
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Егор Крид отдает «Гелик» за лайки
Обновлено вчера в 15:35
Гаджеты
В Японии изобрели устройство для управления настроением
Обновлено вчера в 11:25
Здоровье
На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад
Детский сад «Черемушки» в Южно-Сахалинске закрылся на карантин в результате подтвердившихся случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Китае девять человек погибли при обвале на шахте
Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
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Технологии
«Яндекс» заверит аудиторию
Интернет-компания возобновит сотрудничество с Mediascope "Яндекс" согласился снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставлял последние полгода.
Обновлено вчера в 18:57
Энергетика
Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификации
Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.
Обновлено 08 июня в 20:26
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%
Товарооборот между Россией и Китаем в период с января по май 2019 года достиг 42,46 миллиарда долларов, что на 4,0% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24