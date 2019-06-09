В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центраТАСС вчера в 11:52

с чего всё началось

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области. Об этом сообщила ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Щекинского района области.

Технологии В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

Происшествия Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.

Общество Советы по выбору мороженого дал Роспотребнадзор Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по грамотному выбору мороженого.

Наука Глобальное потепление сделает жизнь в Сибири комфортнее Ранее незаселенные области Сибири и Дальнего Востока из-за глобального потепления могут стать пригодными для жилья в конце XXI века, сообщают исследователи из Красноярского Научного Центра Сибирского отделения РАН и Национального Института Аэрокосмической Промышленности, США.

Политика Президента Молдавии временно лишили полномочий Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.

Происшествия Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено «На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».

Экономика Всемирный банк назвал риски для российской экономики В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.

Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.

Происшествия «Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

Общество Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы города Якутска по развитию территорий, свое решение мэр Сардана АВКСЕНТЬЕВА озвучила в начале еженедельного планерного совещания в понедельник, 10 июня.

Политика Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

Здоровье На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад Детский сад «Черемушки» в Южно-Сахалинске закрылся на карантин в результате подтвердившихся случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба городской администрации.

Происшествия В Китае девять человек погибли при обвале на шахте Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.

Технологии «Яндекс» заверит аудиторию Интернет-компания возобновит сотрудничество с Mediascope "Яндекс" согласился снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставлял последние полгода.

Энергетика Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификации Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.

Экономика Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0% Товарооборот между Россией и Китаем в период с января по май 2019 года достиг 42,46 миллиарда долларов, что на 4,0% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.