Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центраТАСС 11:52
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области. Об этом сообщила ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Щекинского района области.
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с чего всё началось
В 17:55 по местному времени поступило сообщение о возгорании части крыши двухэтажного торгового здания на улице Энергетиков, сообщается на сайте ведомства.News.ru12:25
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