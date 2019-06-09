В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центраТАСС 11:52

с чего всё началось

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области. Об этом сообщила ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Щекинского района области.

Происшествия 6-летний ребенок погиб, катаясь на качелях в Сахалинской области 6-летний мальчик насмерть разбился, катаясь на качелях в селе Восход в Тымовском районе Сахалинской области.

Общество Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.

Экономика Всемирный банк назвал риски для российской экономики В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.

Политика Спикер парламента Молдавии высказалась о его роспуске Ранее сообщалось, что парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда.

Происшествия Житель Якутии расстрелял семью из трех человек Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.

Единоборства Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде 12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.

Общество В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.

Общество Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Орешкин рассказал о плане Абэ по сотрудничеству с РФ Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты.

Армия и оружие Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.

Происшествия Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра» На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650 Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.

Футбол Т. Азар: Эден осуществил свою мечту, перейдя в «Реал» Напомним, что 28-летний Эден Азар перешёл в «Реал» за € 100 млн. Он выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.

Кино В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр» В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".

Экономика Как правительство собирается поднимать село Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.

Здоровье Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла На диету Кейтлин села сразу после Нового года и менее чем за полгода сбросила 57 килограммов.

Автоспорт Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.

Футбол Португалия стала первым победителем Лиги наций Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.

Политика МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.

Экономика Голикова сообщила о снижении числа бедных в России Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

Происшествия Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.