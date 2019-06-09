Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центраТАСС 11:52
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области. Об этом сообщила ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Щекинского района области.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
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Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
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Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
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В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
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В России ужесточили наказание за кражу электричества
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