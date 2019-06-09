Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центраТАСС 11:52

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области. Об этом сообщила ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Щекинского района области.
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Спасатели локализовали пожар в щекинском ТЦ

Первый Тульский14:06

В торговом центре в Тульской области ликвидировали открытое горение

ТАСС15:06

Крупный пожар в Щекино: репортаж с места событий

MySLO.ru13:16

В Тульской области загорелся торговый центр

РИА Новости12:08

Пожар в торговом центре под Тулой потушен

Интерфакс14:39

Возгорание в здании торгового центра в Щекине локализовано

Тульские новости13:45

Очевидец: Торговый центр в Щекино продолжает гореть

Тульские Известия15:17
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Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Обновлено в 18:47
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

Обновлено в 14:57
Общество

Трудовые перспективы. Эксперт рассказал о профессиях будущего

К числу профессий, которых не станет в будущем, эксперт также отнёс кассиров и охранников.
Обновлено в 07:11
Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 21:11
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко

Обновлено в 15:21
Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

«Что касается положительных факторов, то национальные проекты, направленные на развитие человеческого капитала и повышение производительности, могут оказать позитивное воздействие на потенциальный рост экономики России в среднесрочной перспективе в зависимости от того, насколько успешно они будут реализованы», — говорится в докладе.
Обновлено в 18:57
Политика

Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе

Новая концепция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ будет опубликована на этой неделе, заявил руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах у Прохора Шаляпина

Обновлено в 20:21
Наука

Вулкан на Камчатке сравнили с Везувием, погубившим Помпеи

В сравнение с Большой Удиной даже привели Везувий, который до уничтожения Помпеи молчал несколько тысяч лет.
Обновлено 07 июня в 05:13
Авто

Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов

Обновлено в 06:42
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Политика

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено в 06:17
Общество

Анжела Шурхно: При строительстве школы в Магадане важно максимально учесть мнение жителей

Министр образования и молодежной политики Магаданской области Анжела Шурхно в интервью рассказала о работе по реализации национальных проектов, о строительстве новых школ в регионе и федеральных средствах на создание образовательных учреждений, сообщает ИА MagadanMedia.
Обновлено в 20:10
Наука

В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено 07 июня в 15:20
Политика

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет

Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено в 10:24
Экономика

«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»

Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено в 18:57
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

Газпромбанк переходит на личности

Обновление интернет-банка грозит его клиентам дополнительными тратами Планируемый переход Газпромбанка с 19 июня на новый интернет-банк сопровождается жалобами клиентов, по данным которых сервис может стать затратным.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Эксперт по языку тела назвала причину расставания Купера и Шейк

Обновлено в 07:28
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Интернет

Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google

В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
Обновлено в 21:11
Общество

ПФР реализует технологию автоматического определения бедных

Пенсионный фонд России в 8 регионах апробирует автоматическую технологию выявления граждан, проживающих за чертой бедности, в рамках реализации задачи по снижению числа таких россиян к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости председатель ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 20:16
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Космос

Вторую очередь космодрома Восточный достроят в 2022 году

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме, рабочие начали рыть котлован под новый стартовый стол, с которого будут запускать ракеты «Ангара».
Обновлено в 19:36
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
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