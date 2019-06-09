Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центраТАСС 11:52

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области. Об этом сообщила ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Щекинского района области.
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Пожар в торговом центре под Тулой потушен

Интерфакс14:39

Спасатели локализовали пожар в щекинском ТЦ

Первый Тульский14:06

Крупный пожар в Щекино: репортаж с места событий

MySLO.ru13:16

В Тульской области загорелся торговый центр

РИА Новости12:08

В торговом центре в Тульской области ликвидировали открытое горение

ТАСС15:06

Возгорание в здании торгового центра в Щекине локализовано

Тульские новости13:45

Очевидец: Торговый центр в Щекино продолжает гореть

Тульские Известия15:17
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Политика

В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви

Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Политика

Киев предостерег Молдавию от «российского сценария федерализации»

В МИД Украины выразили обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Молдавии и призвали власти страны не допустить вмешательства внешних сил, целью которых является реализация «российского сценария федерализации».
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

В Балтийском море стартовали учения НАТО

В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Футбол

Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций

Обновлено в 16:55
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Автоспорт

Бинотто назвал Феттеля моральным победителем «Гран-При Канады»

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.
Обновлено в 17:54
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Здоровье

Есть или не есть? Эксперты разрешили нам не завтракать

Для «чистоты эксперимента» стоило бы вначале определить состав участников, а затем разделить их на завтракающую и голодающую утром группы, после чего сравнить результаты.
Обновлено в 04:08
Спорт

Ласицкене призвала уволить тех, кто превратил легкую атлетику в позор

Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Мария Ласицкене выступила с заявлением по поводу продления отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от IAAF и ситуации с допингом в российской легкой атлетике.
Обновлено в 14:43
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Политика

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком

В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Политика

Голосование на выборах в парламент Южной Осетии завершено

Обновлено в 13:02
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 06:17
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье

Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла

Девушка похудела почти на кг после грубого замечания в свой адрес, сделанное подругой.
Обновлено в 15:06
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд двадцатилетней давности

Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Наука

Коалы оказались любителями воды

Обновлено 06 июня в 18:10
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