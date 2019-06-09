Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центраТАСС 11:52
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области. Об этом сообщила ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Щекинского района области.
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В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
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