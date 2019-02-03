Общество
В российских регионах проходят митинги против мусорной реформыКоммерсантъ 06:57
В Ярославле митинг против мусорной реформы прошел в парке Победы в спальном районе Брагино. Ранее власти отказались согласовать заявку организаторов на проведение акции в центре города, сославшись на мероприятия по случаю Года театра в России.
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Авто
«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок
Обновлено в 07:36
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом в Калужской области выросло до четырех
Напомним, сегодня под Калугой перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого на тот момент находились почти пятьдесят человек, в том числе болеет тридцати детей.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В центре Москвы произошел пожар в жилом доме
В центре Москвы в результате пожара в жилом доме погиб один человек.
Обновлено в 18:06
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Здоровье
Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России
В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.
Обновлено в 17:10
Общество
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн
Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В Калифорнии самолет врезался в жилые дома
По данным издания, самолет врезался в жилые дома в городе Йорба-Линда. Как отмечается, после падения самолет взорвался.
Обновлено в 18:54
Происшествия
У суворовцев из Ульяновска нашли личинки червей
В Ульяновском суворовском училище выявлена вспышка паразитарной болезни эхинококкоза, вызываемая ленточными червями.
Обновлено в 16:46
Происшествия
Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште
Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
Обновлено в 16:44
Музыка
Ушел из жизни российский рэпер Децл
Кирилл Толмацкий, более известный как рэп-исполнитель Децл, ушел из жизни.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии
В городе Энгельсе Саратовской области порядка 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения в связи с аварией, произошедшей на сетях водоканала.
Обновлено в 16:41
Авто
Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети
Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Экономика
Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте
Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки
Обновлено в 07:56
Политика
Илон Маск восхитился своей Tesla в украинском Марсе
Основатель компании Tesla Илон Маск восхитился фотографией, на которой автомобиль этой марки стоит у таблички с названием украинского села Марс.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки
Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Обновлено в 10:54
Авто
Nissan не будет выпускать X-Trail в Великобритании
Компания Nissan отказалась выпускать кроссоверы X-Trail на заводе в британском городе Сандерленд.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Три человека погибли, отравившись угарным газом в гараже в Москве
Тела трех человек нашли в гараже на востоке Москвы, пишут СМИ.
Обновлено в 16:59
Технологии
Из YouTube может пропасть кнопка «дизлайк»
Из сервиса видеохостинга YouTube может пропасть кнопка «дизлайк», которая позволяет выразить негативное отношение пользователей к опубликованному контенту.
Обновлено в 14:46
Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Спорт
Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России
Обновлено в 12:35
Театры
В Петербурге умер актер Анатолий Артемов
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Пентагон в семь раз увеличит количество военных на границе с Мексикой
Обновлено в 16:55
Происшествия
В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области
Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Общество
Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ
Обновлено в 07:53
Происшествия
Взрыв на Кубе объяснили падением метеорита
Обновлено 01 февраля в 18:21
Технологии
Командир, не гони
Технология используется по всей России с 1 декабря.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Афинах анархисты облили краской посольство Италии
Анархисты из группировки «Рубикон» облили краской здание посольства Италии в центре Афин, сообщает газета «Катимерини».
Обновлено в 16:04