В городах России проходят акции против фабрикации уголовных делКоммерсантъ 03:48

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия. Акцию организовали на фоне резонансного дела журналиста Ивана Голунова.

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

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