Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных делКоммерсантъ 03:48

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия. Акцию организовали на фоне резонансного дела журналиста Ивана Голунова.
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В России начались акции против фабрикации уголовных дел

РБК05:37

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

Коммерсантъ03:48

В России начались акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел

Эхо Москвы07:01

В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел

Ведомости03:37

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

Говорит Москва03:30

В России начались акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел

Дождь03:40

Акция против незаконных преследований журналистов и активистов пройдет в Москве

Интерфаксвчера в 15:37
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