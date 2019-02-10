Общество

В города России вернут палатки и ларькиРИА Новости 15:44

На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, сегодня на крупные торговые сети приходится около 30-40 процентов рынка.
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Виктор Евтухов
Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома. И дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура.
— Виктор Евтухов, российский политикReadovka News 14:59
с чего всё началось

Рынок едет к нам

Виктор Евтухов: Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами.
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Минпромторг выступил за возвращение в крупные города ларьков и автолавок

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Минпромторг анонсировал возвращение палаток и ларьков

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Палатки и ларьки могут вернуться в российские города

Газета.Ru16:37

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BFM.ru13:55
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:57, Ашберн
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель.
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