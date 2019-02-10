В города России вернут палатки и ларькиРИА Новости 15:44

Виктор Евтухов: Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами.

с чего всё началось

Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома. И дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура.

На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, сегодня на крупные торговые сети приходится около 30-40 процентов рынка.

В города России вернут палатки и ларьки

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