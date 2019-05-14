Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимостьГазета.Ru 02:33
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times. Отмечается, что хакеры могли устанавливать вредоносное ПО с помощью звонков через приложение. При этом пользователи могли не отвечать на эти звонки.
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СМИ: звонки WhatsApp использовали для установки вредоносного программного обеспечения
Московский Комсомолец02:03
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
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