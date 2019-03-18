Происшествия
В голландском Утрехте произошла стрельбаBFM.ru 07:26
Один человек погиб в результате стрельбы в голландском городе Утрехт. Об этом сообщило информагентство Нидерландов ANP. По его данным, еще несколько человек получили ранения.
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Политика
Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС
Обновлено в 07:51
Общество
Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.
Обновлено в 08:46
Политика
Австралия ввела новые санкции в отношении России
Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИД страны.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере
Обновлено в 05:17
Общество
ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»
Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.
Обновлено в 06:59
Политика
Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов
Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Политика
НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине
НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:07
Музыка
Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Обновлено в 06:16
Финансы
Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года
В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.
Обновлено в 07:43
Музыка
Группа Rammstein перенесла летний концерт в Москве в «Лужники»
Культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит в Москве 29 июля на большой спортивной арене "Лужники", организаторы перенесли выступление на эту площадку вместо ВТБ Арены из-за многочисленных обращений поклонников коллектива, которым не хватило билетов, сообщает пресс-служба концертного агентства TCI.
Обновлено в 08:19
Происшествия
СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян
Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.
Обновлено в 08:59
Политика
В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.
Обновлено в 08:03
Экономика
Прожиточный минимум гарантируют не всем должникам
В 2018 году ведомство подготовило законопроект, который предлагает при взыскании долгов из зарплат и пенсий россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума.
Обновлено в 08:45
Происшествия
СК проводит обыски у производителя кваса «Никола»
Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.
Обновлено в 08:25
Общество
Суд: в Москве останутся противогололедные реагенты
В Москве продолжат использовать химические реагенты для борьбы с гололедом. Такое решение принял Тверской суд Москвы.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Минобороны передало властям Сахалина часть своих земель на Курилах
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче региону части земель, ранее управлявшихся Минобороны, сообщает RT.
Обновлено в 09:02
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика
В Кремле отреагировали на идею взыскать с Украины компенсацию Крыму
В Кремле не рассматривали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о взыскании компенсации с Киева в связи с потерями, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Прощание и похороны Юлии Началовой пройдут в четверг 21 марта
Обновлено вчера в 08:05
Политика
В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы
В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Культура
Парфенов выпустил первую серию новых «Намедни» в YouTube
Неделю назад Парфенов показал трейлер новых серий. Новые выпуски будут посвящены 40-м и 50-м годам XX века.
Обновлено в 08:28
Политика
Вышинского этапировали из Херсона в Киев
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина.
Обновлено в 08:34
Футбол
Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом»
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 06:47
Политика
Названы две вероятные причины катастрофы Boeing в Эфиопии
Обновлено в 06:08
Спорт
Загитова упала на первой тренировке перед ЧМ в Сайтаме
Обновлено в 06:16
Общество
Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии
В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Врач Началовой назвал ее смерть случайностью
Обновлено вчера в 11:45