Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустотыИнтерфакс вчера в 12:04
В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.
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Футбол
Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» Моуринью
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Украинское посольство выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар
Посольство Украины в США прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Минобороны РФ решает вопрос развертывания Су-57
Обновлено вчера в 15:39
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено вчера в 18:16
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Музыка
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 15:02
Кино
Последний эпизод сериала «Игра престолов» поставил рекорд
Последний эпизод сериала «Игра престолов» установил рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионе
"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала".
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Тельцам грозит скандал, а Козерогам нужно контролировать эмоции
Телец В понедельник есть риск, что кто-то из близких людей закатит скандал на почве ревности или из-за финансов.
Обновлено 19 мая в 11:00
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании
Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard
ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Здоровье
Стоматолог в Британии мог заразить ВИЧ сотни пациентов
Стоматологическая клиника в графстве Хартфордшир в Великобритании порекомендовала более чем 500 своим клиентам сдать анализы на ВИЧ-инфекцию.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:06
Музыка
Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении
Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты
Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng
Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено вчера в 17:42
Экономика
Nike и Adidas попросили Трампа не повышать тарифы на обувь из Китая
Ранее Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома
Обновлено вчера в 08:12
Наука
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В Третьяковской галерее рассказали о ходе реставрации картины Репина
Представители Третьяковской галереи рассказали о ходе реставрации картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае 2018 года повредил вандал.
Обновлено вчера в 13:29