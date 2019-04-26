Футбол

В финале юношеской Лиги УЕФА сыграют «Порту» и «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 15:24

Определились финалисты юношеской Лиги УЕФА.
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В финале Юношеской лиги УЕФА сыграют «Челси» и «Порту»

Sport24.ruвчера в 14:56

В финале юношеской Лиги УЕФА сыграют «Порту» и «Челси»

Евро-футбол.рувчера в 15:24

«Челси» вышел в финал Юношеской лиги УЕФА, в серии пенальти переиграв «Барселону»

Матч ТВвчера в 14:13

«Челси» в серии послематчевых пенальти обыграл «Барселону» и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

Советский спортвчера в 14:08

«Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА

Чемпионатвчера в 14:06

«Челси» вышел в финал Юношеской лиги УЕФА, в серии пенальти переиграв «Барселону»

Sportbox.RUвчера в 14:13

«Челси» и «Порту» сыграют в финале юношеской лиги УЕФА

Sports.ruвчера в 15:55
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика

Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тет

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свою первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно при «свидетелях», отказавшись от переговоров наедине.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
Обновлено вчера в 06:20
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета

Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено вчера в 12:07
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Хоккей

Юбилейный пас Джо Торнтона помог «Сан-Хосе» выиграть у «Колорадо»

Лабанк сыграл красиво, а Торнтон вошёл в историю.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Актриса Анна Старшенбаум в день рождения призналась, что ни одна её мечта так и не сбылась

Актриса призналась, ей так и не удалось воплотить в жизнь ни одно из своих мечтаний, поэтому она уже не надеется на счастливую сказку, принимает реальность, а мечты «отпускает в небо».
Обновлено в 01:59
Политика

Foreign Policy: США не настолько могущественны, как они считают

Ключевая особенность одностороннего подхода администрации Буша заключалась в том, что США настолько могущественны, что они могли запугать другие страны, просто продемонстрировав свою силу и решительность.
Обновлено в 02:24
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta

АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Рада утвердила закон об исключительном статусе украинского языка

Для чиновников введут экзамены, определяющие уровень владения украинским, и будут штрафовать за нарушение норм закона.
Обновлено 25 апреля в 04:30
Армия и оружие

Новая российская подлодка «Белгород» испугала немецких журналистов

Новая российская подлодка «Белгород» привела в восторг немецких журналистов.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек

Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

МЖД назвала предварительную причину пожара в подмосковной электричке

Обновлено вчера в 19:11
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено 25 апреля в 16:47
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии

Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено вчера в 07:29
Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

Обновлено вчера в 04:20
Происшествия

На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Космос

Астрономы зафиксировали космическую аномалию

Обновлено вчера в 10:17
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию, глава государства покинул Владивосток в пятницу, 26 апреля.
Обновлено вчера в 02:56
Футбол

Реконструкция стадиона «Торпедо» обойдется в 6-8 миллиардов рублей

Ориентировочные сроки строительства стадиона — 2,5 года с начала стройки.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено вчера в 11:29
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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