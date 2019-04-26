Футбол
В финале юношеской Лиги УЕФА сыграют «Порту» и «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 15:24
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«Челси» в серии послематчевых пенальти обыграл «Барселону» и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА
Советский спортвчера в 14:08
«Челси» вышел в финал Юношеской лиги УЕФА, в серии пенальти переиграв «Барселону»
Sportbox.RUвчера в 14:13
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Политика
Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тет
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свою первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно при «свидетелях», отказавшись от переговоров наедине.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия
Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
Обновлено вчера в 06:20
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета
Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Хоккей
Юбилейный пас Джо Торнтона помог «Сан-Хосе» выиграть у «Колорадо»
Лабанк сыграл красиво, а Торнтон вошёл в историю.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Актриса Анна Старшенбаум в день рождения призналась, что ни одна её мечта так и не сбылась
Актриса призналась, ей так и не удалось воплотить в жизнь ни одно из своих мечтаний, поэтому она уже не надеется на счастливую сказку, принимает реальность, а мечты «отпускает в небо».
Обновлено в 01:59
Политика
Foreign Policy: США не настолько могущественны, как они считают
Ключевая особенность одностороннего подхода администрации Буша заключалась в том, что США настолько могущественны, что они могли запугать другие страны, просто продемонстрировав свою силу и решительность.
Обновлено в 02:24
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta
АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Рада утвердила закон об исключительном статусе украинского языка
Для чиновников введут экзамены, определяющие уровень владения украинским, и будут штрафовать за нарушение норм закона.
Обновлено 25 апреля в 04:30
Армия и оружие
Новая российская подлодка «Белгород» испугала немецких журналистов
Новая российская подлодка «Белгород» привела в восторг немецких журналистов.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек
Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
МЖД назвала предварительную причину пожара в подмосковной электричке
Обновлено вчера в 19:11
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено 25 апреля в 16:47
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии
Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено вчера в 07:29
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков
Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию, глава государства покинул Владивосток в пятницу, 26 апреля.
Обновлено вчера в 02:56
Футбол
Реконструкция стадиона «Торпедо» обойдется в 6-8 миллиардов рублей
Ориентировочные сроки строительства стадиона — 2,5 года с начала стройки.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено вчера в 11:29