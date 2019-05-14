В финале плей-офф Чемпионшипа сыграют команды Лэмпарда и ТерриЧемпионат вчера в 17:55

Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа. За последнюю путёвку в АПЛ поборются команды двух бывших игроков «Челси» – Фрэнка Лэмпарда, возглавляющего «Дерби Каунти», и Джона Терри, который входит в тренерский штаб «Астон Виллы». Финал пройдёт 27 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В финале плей-офф Чемпионшипа сыграют команды Лэмпарда и Терри

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