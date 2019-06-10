Футбол
В финале Мемориала Гранаткина сборная России сыграет с аргентинцамиПетербургский дневник вчера в 13:14
Футболисты первой сборной России исполнили 11-метровые без промаха, а вот Никита Иосифов из сборной России-2 послал мяч выше ворот. Победив по пенальти 5:3, подопечные Кержакова вышли в финал. Решающий матч Мемориала Гранаткина пройдет на "Петровском" 14 июня в 18:00.
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В финале Мемориала Гранаткина сборная России сыграет с аргентинцами
Петербургский дневниквчера в 13:14
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
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