В финале Лиги Европы и Лиги чемпионов сыграют английские клубыВсе про Спорт ру вчера в 18:03

Исход матча и вторую путевку в финал команды разыграли в серии послематчевых пенальти, в которой крепче нервы оказались у лондонцев. Таким образом победителем этого года в Лиге Европы станет клуб из Лондона – «Арсенал» или «Челси».

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В финале Лиги Европы и Лиги чемпионов сыграют английские клубы

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Происшествия На Алтае нашли тела четырех погибших под лавиной На Южно-Чуйском хребте в Алтайском крае спасатели нашли тело четвертого из семи туристов, погибших под лавиной в понедельник.

Происшествия В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".

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Игры Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint» Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

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Общество Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду» На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".

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