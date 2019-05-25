В финале Кубка Испании «Валенсия» Черышева обыграла «Барселону»Вести ПК в Воронеже 02:36

Первый свой трофей за последнее десятилетие получила испанская Валенсий, которая обыграла Барселону в финале кубка страны. Футболисты команды, в которой выступает россиянин Черышев, обыграли соперников 2:1 и стали обладателями кубка Испании. У победителей голы забили Кевин Гамейро и Родриго.

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