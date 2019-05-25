Футбол

В финале Кубка Испании «Валенсия» Черышева обыграла «Барселону»Вести ПК в Воронеже 02:36

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
Первый свой трофей за последнее десятилетие получила испанская Валенсий, которая обыграла Барселону в финале кубка страны. Футболисты команды, в которой выступает россиянин Черышев, обыграли соперников 2:1 и стали обладателями кубка Испании. У победителей голы забили Кевин Гамейро и Родриго.
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