Экономика

В феврале в Россию продолжился приток иностранного капиталаРеальное время 08:49

Несмотря на усиление санкций, реакция нерезидентов была незначительной и кратковременной, сообщается на официальном портале ЦБ РФ. Доходности облигаций федерального займа в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года.
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ЦБ оценил влияние санкционной политики на рынок ОФЗ

ФАН07:51

Центробанк оценил влияние санкционной риторики на курс рубля в феврале

ТАСС07:12

Нерезиденты увеличили долю в ОФЗ в феврале до 25,5% -- ЦБР

Financial One06:26

Доля нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД за февраль выросла до 25,5%

Финмаркет06:41

Доля нерезидентов в российских ОФЗ выросла до 25,5%

News.ru06:32

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ за февраль выросла до 25,5%

ПРАЙМ06:25

ЦБ: Нерезиденты активно скупают госдолг РФ вопреки угрозе санкций США

Российская газета06:57
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Общество

Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ

Россияне по большинству позиций переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости.
Обновлено в 08:06
Спорт

IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнований

В Международной федерации легкой атлетики (IAAF) объяснили решение продлить отстранение российской легкоатлетической федерации тем, что по-прежнему не получили данных из антидопинговой лаборатории в Москве, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Экспертиза не выявила криминального следа в смерти Игоря Малашенко

5 марта сообщалось, что судья в Андалусии решил дождаться полной токсикологической экспертизы, чтобы полностью исключить криминальную версию смерти Малашенко.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Порвавший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок

Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны после обысков в «Москве» и на «Садоводе»

Обновлено в 06:53
Культура

Дмитрий Назаров прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Обновлено в 09:09
Финансы

Сбербанк вернул кредиты под поручительство и увеличил возраст заемщика

Сбербанк отказался от потребительских кредитов под поручительство физлиц в мае 2018 года.
Обновлено в 06:47
Политика

Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Обновлено в 08:04
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Политика

В Кремле прокомментировали митинг за свободу интернета

В Кремле и в правительстве выступают за свободу интернета, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедший в Москве митинг за свободу интернета.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Поврежденный дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания

Поврежденный взрывом газа жилой дом по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске признан пригодным для проживания.
Обновлено в 09:55
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Суд направил взорвавшего жилой дом в Ижевске на принудительное лечение

Верховный суд Удмуртии направил устроившего взрыв газа в жилом доме в Ижевске Александра Копытова, который был признан невменяемым, на принудительное медицинское лечение в стационарных условиях с интенсивным наблюдением.
Обновлено в 07:52
Политика

СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Экономика

Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»

Контракт на строительство самой дорогой автомагистрали в России Джубга – Сочи может получить Мостотрест Аркадия Ротенберга, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:49
Общество

В Нижнем Новгороде на Масленицу блины кидали прямо в толпу

В Сети появилось видео с празднования Масленицы в Нижнем Новгороде. Как видно на кадрах, блины кидали в толпу со второго этажа дома.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Экс-главу банка «Открытие» заочно арестовали по делу о растрате

Басманный суд в понедельник заочно заключил под стражу экс-руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича по обвинению в растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский».
Обновлено в 08:59
Политика

Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд

Российские некоммерческие организации (НКО) продолжают получать иностранное финансирование, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.
Обновлено в 07:49
Футбол

Черчесов объяснил вызов Беляева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать в национальную команду защитников Максима Беляева и Фёдора Кудряшова.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Александр Цекало женился в четвертый раз

Похоже, Цекало слов на ветер не бросает. Как стало известно «СтарХиту», Александр недавно официально узаконил отношения с 27-летней моделью.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

США могут создать новые ракеты средней и меньшей дальности

Соединённые Штаты Америки изучают возможность разработки ракет средней и меньшей дальности из-за приостановки соблюдения ДРСМД.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам

Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Удар коалиции США убил более 50 человек в Сирии

Самолеты международной коалиции во главе c США нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.
Обновлено в 05:19
Политика

Скубченко: через 10 лет никто не вспомнит, кем был Парубий

Парубий считает, что через 10-20 лет на Украине будут вспоминать о том, как принимались «фундаментальные» законы о языке, церкви.
Обновлено в 09:32
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Политика

В Госдуме предложили забирать машины за повторное «пьяное нарушение»

Депутат Государственной думы Максим Иванов предлагает изымать в собственность государства автомобили тех, кто повторно попался в состоянии алкогольного опьянения в течение года.
Обновлено в 08:58
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