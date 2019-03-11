Экономика
В феврале в Россию продолжился приток иностранного капиталаРеальное время 08:49
Несмотря на усиление санкций, реакция нерезидентов была незначительной и кратковременной, сообщается на официальном портале ЦБ РФ. Доходности облигаций федерального займа в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года.
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Футбол
Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»
Обновлено в 14:11
Происшествия
Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД
В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.
Обновлено в 12:10
Политика
Президент Алжира отказался от планов баллотироваться на пятый срок
Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Обновлено в 14:28
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Австрии
МИД Австрии вызвал украинского посла Александра Щербу из-за решения Киева не впускать в страну австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе
В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Оренбургом»
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" разошелся миром с "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 2:2.
Обновлено в 14:34
Космос
НАСА планирует высадить людей на Луну к 2028 году
«Реализация государственно-частного партнерства по развитию пилотируемой системы посадки на Луну наряду с другими космическими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности, что приведет к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится материалах на сайте НАСА.
Обновлено в 14:23
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Политика
Трамп предложил выделить $500 млн на борьбу с «влиянием» России
Президент США Дональд Трамп просит конгресс выделить $500 млн на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе и Центральной Азии.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Индонезия вслед за Китаем приостановила полеты Boeing 737 Max 8
Индонезия решила приостановить полеты на самолетах Boeing 737MAX 8 после катастрофы в Эфиопии для проведения проверок, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министерство транспорта страны.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Опубликованы новые видео пыток в ярославской колонии
Обновлено в 04:35
Политика
Украинского журналиста Скачко госпитализировали
Украинский журналист Владимир Скачко не явился на допрос в СБ Украины, так как был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, сообщил в понедельник его адвокат Александр Телешецкий.
Обновлено в 12:57
Культура
Псковский митрополит Тихон Шевкунов пишет пьесу про Крым
Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов во время «XXI Корнилиевских православных образовательных чтений» в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рассказал, что почти дописал пьесу про историю Крыма, которую летом должны поставить в Херсонесе, сообщает корреспондент «МК в Пскове».
Обновлено в 04:43
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии брошенной в квартире в Москве девочки
Пятилетняя девочка, которую ранее нашли в квартире в Москве с признаками истощения, находилась в помещении несколько дней в антисанитарных условиях без света и воды.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Зеленограде мужчина с прутом атаковал прохожих
В управлении МВД по Москве проинформировали о том, что в Зеленограде мужчина напал на прохожих с прутом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Политика
Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка
Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Василий Лановой госпитализирован из-за скачков давления
В конце февраля Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в Вахтанговском театре из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Эквадоре разбился самолет с кокаином
Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 13:15
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Приговор по делу Оюба Титиева будет оглашен 18 марта
Обновлено в 12:39
Кино
Бойкот кинотеатров стал причиной низких сборов мультфильма «Гурвинек»
За три выходных дня (с 8 по 10 марта 2019 года) доходы мультфильма в прокате составили 14 млн рублей.
Обновлено в 04:10
Футбол
Каррера прилетел в Москву, итальянца ждут в офисе Матч-ТВ
Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера завтра в студии "Матч ТВ" прокомментирует матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Атлетико".
Обновлено в 13:44
Футбол
Зенитовец Нету летом уйдет в «Спортинг»
Защитник санкт-петербургского "Зенита" Луиш Нету станет игроком лиссабонского "Спортинга".
Обновлено в 14:17
Политика
Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире
Обновлено в 11:58
Политика
Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР
«Украина сыграла ведущую роль», — написал предприниматель.
Обновлено в 12:37
Спорт
Российских легкоатлетов отказались допускать до соревнований IAAF
Напомним, что IAAF ограничила ВФЛА в правах еще в ноябре 2015 года.
Обновлено в 09:50