В феврале стоит готовиться к снижениюFinam.Ru 28 января в 08:30

На период февраль-март стоит готовиться к снижению.

В феврале стоит готовиться к снижению

Происшествия Суд арестовал сенатора Арашукова Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова арестовали на два месяца по обвинению в тяжких преступлениях.

Авто Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей "АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.

Наука Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.

Происшествия Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.

Происшествия По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний В деле отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых есть и другие подозреваемые, планируются задержания нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа.

Интернет Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.

Происшествия В районе исчезновения самолета футболиста Салы обнаружили обломки Самолет, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем 21 января.

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Космос Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.

Происшествия Посетителей аквапарка в Москве эвакуировали из-за возгорания Посетители аквапарка на юго-западе Москвы вечером 30 января были эвакуированы из-за возгорания.

Авто Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат» Американский автопроизводитель Chevrolet оснастил трековую версию Camaro ZL1 пакетом 1LE, увеличивающим динамические характеристики.

Происшествия Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.

Происшествия Суд продлил срок задержания вице-губернатора Ленобласти Коваля Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга продлил 30 января срок задержания зампреда правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олега Коваля, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал объединенной пресс-службы городских судов.

Финансы ФРС США сохранила ключевую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне от 2,25% до 2,50% годовых.

Происшествия «Сноб»: по делу о поджоге школьника в Москве арестованы двое подростков По делу о поджоге 15-летнего школьника в подъезде жилого дома в Москве арестован еще один подросток.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Политика У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.

Происшествия У Арашуковых прошли обыски. Изъято оружие и крупная сумма денег Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого подозревают в участии в преступном сообществе, причастности к убийству, давлении на свидетелей и крупномасштабном хищении газа.

Гаджеты В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.

Гаджеты Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.

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Космос На орбите Земли заметили неизвестный объект с аномальной траекторией На орбите Земли заметили неопознанный объект, передвигающийся по весьма необычной траектории.

Авто Россия может начать производство Lada в Алжире Представители официальной Москвы и Алжира обсудили возможность начала выпуска российского автомобиля Lada в африканской стране.