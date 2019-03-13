В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%Коммерсантъ 02:18

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

с чего всё началось

Цены выросли, прежде всего, на товары быстрой оборачиваемости, то есть повседневного спроса. Для определения реальной причины необходимо отслеживать динамику этого индекса в последующие несколько месяцев.

По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.). Президент холдинга Андрей Милехин отметил, что его рост мог быть связан как с повышением ставки НДС, так и с увеличением покупательской уверенности и потребительского спроса.

В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%

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