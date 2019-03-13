Экономика
В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%Коммерсантъ 02:18
По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.). Президент холдинга Андрей Милехин отметил, что его рост мог быть связан как с повышением ставки НДС, так и с увеличением покупательской уверенности и потребительского спроса.
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Цены выросли, прежде всего, на товары быстрой оборачиваемости, то есть повседневного спроса. Для определения реальной причины необходимо отслеживать динамику этого индекса в последующие несколько месяцев.
— Андрей Милехин, учёныйМойка78 08:35
с чего всё началось
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.РИА Новостивчера в 20:45
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Происшествия
Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии
Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
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Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.
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Обновлено в 07:05
Политика
Палата представителей США приняла два антироссийских законопроекта
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Политика
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Политика
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 09:00
Происшествия
Авиакомпания раскрыла детали переговоров пилотов Boeing перед крушением
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Обновлено в 07:35
Политика
Россия планирует запустить две новые электростанции в Крыму 18 марта
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Происшествия
ФСБ пришла с обыском в кинологическую службу свердловского МВД
Сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в центре кинологической службы Главного управления МВД России по Свердловской области.
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Политика
NYT: в Калифорнии введут мораторий на смертную казнь
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует ввести мораторий на смертную казнь в штате. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:53
Политика
Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский второй месяц имеет наибольший уровень поддержки среди населения, на вторую позицию вышел действующий президент Петр Порошенко, на третьей - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".
Обновлено в 08:48
Политика
Помпео уверен, что Россия хочет забрать у Украины нефть и газ
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину "с помощью трубопроводов".
Обновлено в 06:59
Происшествия
СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье
Следователи установили, что основной причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало то, что сотрудники школы не помогли разрешить конфликтную ситуацию, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 06:40
Экономика
Заблокированы карты Visa и Mastercard «Еврофинанс Моснарбанка»
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Обновлено в 06:47
Космос
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Обновлено в 07:21
Экономика
Абрамович и Абрамов продали акции «Норникеля» западным инвесторам
По данным Болясникова, на самую большую сумму заявки поступили от инвесторов из Великобритании – порядка 39%, значительными были и заявки из США и континентальной Европы, на долю российских инвесторов пришлось около 33%.
Обновлено в 08:55
Экономика
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В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В рейтинге комфортности проживания Вена лидирует десятый год подряд
В рейтинге комфортности проживания Вена лидирует десятый год подряд Консалтинговая компания Mercer опубликовала очередной рейтинг городов мира по комфортности проживания.
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ЕП принял резолюцию об адресных санкциях за «дезинформацию»
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Обновлено в 08:59
Общество
В США 50 человек обвинили во взятках за поступление в престижные вузы
Из-за каждого студента, который поступил в университет за взятку, отклонили заявку честного и действительно талантливого человека, отмечает юрист.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва появились в Сети
Отреставрированные кадры первого в истории ядерного взрыва появились в Сети.
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Культура
Ярмольник раскритиковал КВН за уровень юмора
В последнее время уровень юмора в КВН, по словам артиста, сильно упал — запоминающихся шуток почти не бывает.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Школьники чистили крышу без страховки в Татарстане
Обновлено в 06:59
Политика
Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили планирует оказаться на территории Украины уже 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов.
Обновлено в 07:54