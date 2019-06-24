В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественниковКоммерсантъ вчера в 15:54

Перевозчикам придется вернуть пассажирам около 3 млрд руб. Для стимулирования турпотока местные отельеры готовы предоставлять значительные скидки, а добраться в Грузию можно с пересадкой. Но вряд ли это спасет ситуацию: за минувшие выходные интерес россиян к поездкам в страну уже резко сократился.

с чего всё началось

Туристической отрасли Грузии нанесен серьезный удар, признаются участники рынка. Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

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