Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения УкраиныRT на русском вчера в 16:50
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом информирует ФАН со ссылкой на сообщение на странице ток-шоу в Facebook. Отмечается, что в студии обсуждали тему «подъёма фашизма» на Украине.
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Происшествия
МВД Франции: пожар в Нотр-Дам де Пари еще не потушен
Обновлено в 01:47
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Наука
Российские археологи нашли в Египте мумию на матрасе
Археологи Центра египтологических исследований РАН нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение возрастом несколько тысяч лет, интересное сочетанием элементов двух разных погребальных обрядов – древнеегипетских и римских.
Обновлено вчера в 17:27
Армия и оружие
Четырнадцать человек погибли при столкновениях в суданском лагере
Жертвами столкновений в лагере для перемещенных лиц в суданском регионе Дарфур погибли 14 человек, сообщает суданское государственное агентство SUNA.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Военно-морской флот тестирует систему радиоэлектронной защиты
Например, система может маскировать корабль помехой, «давить» РЛС мощным радиоэлектронным сигналом, ставить дезориентирующие помехи.
Обновлено в 03:03
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Сильный ветер и метель стали причиной транспортного коллапса на Ямале
По данным Ямало-Ненецкого цента гидрометеорологии сегодня, 16 апреля, практически на всей территории округа наблюдается очень сильный ветер с порывами 21-26 м/с, метель.
Обновлено в 02:36
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Саша Савельева находится в хорошей форме после родов
Оценить фигуру певицы после родов сложно из-за позы, в которой запечатлена звезда, но в целом певица выглядит вполне неплохо – она ухожена и красива, выглядит очень счастливой.
Обновлено в 02:29
Наука
В Израиле напечатали на 3D-принтере живое сердце
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета
Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной
24-летняя официантка Шарлотты Дюбард из Лондона не знала о своей беременности, пока внезапно не родила в ванной.
Обновлено в 02:48
Религия
В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери стал трагедией и великой утратой для всего христианского мира, заявили в Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ
Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты
В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
В Удмуртии подросток погиб после дискотеки
После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Экономика
В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса
В Совете Федерации разрабатывается законопроект о создании государственного Центра санации бизнеса.
Обновлено в 01:00
Экономика
Руководитель Газпромбанка стал акционером «Газпрома»
По расчетам "Интерфакса", топ-менеджер купил более 4 млн акций на общую сумму около 661 млн руб. Акимов – член совета директоров "Газпрома" с 2011 г. Монополия, в свою очередь, является одним из акционеров Газпромбанка.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, ударившую школьниц
Обновлено в 02:20