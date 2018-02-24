Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения УкраиныRT на русском вчера в 16:50

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом информирует ФАН со ссылкой на сообщение на странице ток-шоу в Facebook. Отмечается, что в студии обсуждали тему «подъёма фашизма» на Украине.
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Писателя выгнали из студии НТВ за фашистское приветствие

Lenta.ruвчера в 16:38

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

РЕН ТВвчера в 22:14

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

RT на русскомвчера в 16:50

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

РИА Новостивчера в 23:49

Опять Украина: в эфире НТВ вспыхнула драка

Газета.Ruвчера в 16:33

В отсутствие Норкина в эфире НТВ передрались из-за фашизма

Московский Комсомолецвчера в 14:07

Изгнанный из эфира НТВ эксперт попытался оправдаться за нацистское приветствие

ФАНвчера в 13:17
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать

Обновлено вчера в 21:52
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Гаджеты

Новые смартфоны получат камеры на 64 и 100 Мп

Вскоре поступят в продажу смартфоны, способные делать снимки разрешением 64 Мп и даже 100 Мп.
Обновлено вчера в 07:28
Экономика

Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Политика

Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом

В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Транспорт

В России могут появиться платные перекрестки

В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 14 апреля в 17:01
Наука

Медики рассказали, как можно легко уменьшить тягу к сигаретам

Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

«Рана в сердце Франции»: сгорел собор Парижской Богоматери

В считанные часы пожар охватил всю крышу собора, которая вскоре обрушилась. Незадолго до этого рухнул и знаменитый шпиль.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено вчера в 01:42
Религия

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Зарубежные СМИ заявили, что Нотр-Дам уже никогда не будет прежним

Зарубежные СМИ заявили, что Нотр-Дам уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
Происшествия

Собор Парижской Богоматери сгорел

Обновлено в 01:08
Политика

Власти Эквадора сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа

Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты государственных учреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Внуки устроили юбилярше Пугачевой трогательный сюрприз

Внуки устроили юбилярше Пугачевой трогательный сюрприз Ролик, где Дени Байсаров и Клавдия Земцова поздравляют свою звездную бабушку с днем рождения, опубликовала в микроблоге Кристина Орбакайте.
Обновлено вчера в 11:57
Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия

В Хабаровском крае полицейского задержали на антикоррупционной лекции

Обновлено вчера в 22:01
Авто

В погоню за выгодой

Совершая покупку, каждый человек преследует одно - извлечь какую-то выгоду.
Обновлено в 01:56
Авто

Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай кросс-купе Tharu

В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».
Обновлено вчера в 04:02
Авто

Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Штаб Зеленского не признает референдум в Крыму

Команда кандидата в президенты Украины считает, что референдум не может свидетельствовать о свободном волеизъявлении Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Происшествия

У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

Обновлено вчера в 23:51
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Сергей Леонидович Лойко
Американский журналист
Журналист, переводчик, писатель, фотограф.
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