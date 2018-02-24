Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения УкраиныRT на русском вчера в 16:50
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом информирует ФАН со ссылкой на сообщение на странице ток-шоу в Facebook. Отмечается, что в студии обсуждали тему «подъёма фашизма» на Украине.
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Обновлено вчера в 21:52
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Гаджеты
Новые смартфоны получат камеры на 64 и 100 Мп
Вскоре поступят в продажу смартфоны, способные делать снимки разрешением 64 Мп и даже 100 Мп.
Обновлено вчера в 07:28
Экономика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Политика
Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом
В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
Наука
Медики рассказали, как можно легко уменьшить тягу к сигаретам
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
«Рана в сердце Франции»: сгорел собор Парижской Богоматери
В считанные часы пожар охватил всю крышу собора, которая вскоре обрушилась. Незадолго до этого рухнул и знаменитый шпиль.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено вчера в 01:42
Религия
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Зарубежные СМИ заявили, что Нотр-Дам уже никогда не будет прежним
Зарубежные СМИ заявили, что Нотр-Дам уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Происшествия
Собор Парижской Богоматери сгорел
Обновлено в 01:08
Политика
Власти Эквадора сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа
Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты государственных учреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Внуки устроили юбилярше Пугачевой трогательный сюрприз
Внуки устроили юбилярше Пугачевой трогательный сюрприз Ролик, где Дени Байсаров и Клавдия Земцова поздравляют свою звездную бабушку с днем рождения, опубликовала в микроблоге Кристина Орбакайте.
Обновлено вчера в 11:57
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
В Хабаровском крае полицейского задержали на антикоррупционной лекции
Обновлено вчера в 22:01
Авто
В погоню за выгодой
Совершая покупку, каждый человек преследует одно - извлечь какую-то выгоду.
Обновлено в 01:56
Авто
Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай кросс-купе Tharu
В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».
Обновлено вчера в 04:02
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Штаб Зеленского не признает референдум в Крыму
Команда кандидата в президенты Украины считает, что референдум не может свидетельствовать о свободном волеизъявлении Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Происшествия
У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров
Обновлено вчера в 23:51