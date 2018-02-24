Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения УкраиныRT на русском вчера в 16:50

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом информирует ФАН со ссылкой на сообщение на странице ток-шоу в Facebook. Отмечается, что в студии обсуждали тему «подъёма фашизма» на Украине.
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«Зигующих тварей надо в наручниках выводить»: Зрители «Места встречи» на НТВ требуют суда над писателем Лойко

Царьград03:19

Телезрители потребовали расправы над журналистом за фашистское приветствие на НТВ

URA.Ru04:33

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

РИА Новостивчера в 23:49

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

RT на русскомвчера в 16:50

Опять Украина: в эфире НТВ вспыхнула драка

Газета.Ruвчера в 16:33

В отсутствие Норкина в эфире НТВ передрались из-за фашизма

Московский Комсомолецвчера в 14:07

Изгнанный из эфира НТВ эксперт попытался оправдаться за нацистское приветствие

ФАНвчера в 13:17
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Происшествия

В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет

Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Общество

Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд

Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено вчера в 12:23
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Попытка пары сфотографироваться у креста закончилась ударом молнии

В Испании молния ударила рядом с супружеской парой на вершине горы. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Алтайские спасатели проверяют готовность к ЧС на учениях

Алтайский край принимает участие во всероссийских учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.
Обновлено в 01:40
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия

Двое горняков ответят за взрыв в шахте «Обуховская»

По версии следствия, в августе 2018 года в забое монтажной камеры лавы № 501 АО «Шахтоуправление Обуховская» во время подготовки к взрывным работам случился несанкционированный взрыв.
Обновлено в 03:42
Политика

На Украине освобождена из-под стражи Надежда Савченко

Обновлено в 00:46
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Политика

Россия прекратила сотрудничество с НАТО

Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Кино

Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC

Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
Обновлено вчера в 10:55
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Экономика

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
Обновлено в 03:06
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Общество

Суд сделал запрос, состоит ли глава Хакасии на учете в психдиспансере

Абаканский городской суд в рамках дела о защите чести и достоинства главы Хакасии Валентина Коновалова запросил справку о том, состоит ли губернатор на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 02:18
Авто

Ford Mustang 2020 получил новую версию High Performance

Ford Mustang 2.3L High Performance получил модернизированную подвеску и тормоза от Mustang GT, а также системы рулевого управления, торможения и контроля устойчивости.
Обновлено вчера в 09:03
Авто

Toyota тайно представила новую модель

В Сети появилось фото таинственной модели от компании Тоуота, о которой практически нет никакой информации.
Обновлено в 02:59
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Сергей Леонидович Лойко
Американский журналист
Журналист, переводчик, писатель, фотограф.
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