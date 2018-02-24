В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения УкраиныRT на русском вчера в 16:50

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом информирует ФАН со ссылкой на сообщение на странице ток-шоу в Facebook. Отмечается, что в студии обсуждали тему «подъёма фашизма» на Украине.

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Происшествия В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.

Происшествия Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Политика Путин подписал закон о запрете хостелов Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.

Общество «Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.

Космос Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.

Происшествия Попытка пары сфотографироваться у креста закончилась ударом молнии В Испании молния ударила рядом с супружеской парой на вершине горы. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Общество Алтайские спасатели проверяют готовность к ЧС на учениях Алтайский край принимает участие во всероссийских учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Происшествия Двое горняков ответят за взрыв в шахте «Обуховская» По версии следствия, в августе 2018 года в забое монтажной камеры лавы № 501 АО «Шахтоуправление Обуховская» во время подготовки к взрывным работам случился несанкционированный взрыв.

Происшествия В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».

Общество Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет» Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".

Политика Россия прекратила сотрудничество с НАТО Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Кино Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.

Экономика В России создадут семь новых территорий опережающего развития Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».

Экономика Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.

Политика Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия 22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».

Общество Суд сделал запрос, состоит ли глава Хакасии на учете в психдиспансере Абаканский городской суд в рамках дела о защите чести и достоинства главы Хакасии Валентина Коновалова запросил справку о том, состоит ли губернатор на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в суде.

Авто Ford Mustang 2020 получил новую версию High Performance Ford Mustang 2.3L High Performance получил модернизированную подвеску и тормоза от Mustang GT, а также системы рулевого управления, торможения и контроля устойчивости.