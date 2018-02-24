Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения УкраиныRT на русском вчера в 16:50
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом информирует ФАН со ссылкой на сообщение на странице ток-шоу в Facebook. Отмечается, что в студии обсуждали тему «подъёма фашизма» на Украине.
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Обновлено вчера в 21:43
Музыка
Группа «Ногу свело» в апреле даст концерт в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 19 апреля 2019 года в рамках международного тура состоится концерт известной эксцентричной российской группы «Ногу свело».
Обновлено в 00:30
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери выразили десятки стран, в том числе Россия.
Обновлено в 00:32
Общество
Депутат Госдумы объяснил, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин рассказал, кому положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Савченко посетовала на переменчивость украинцев
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Названа новая причина появления человека
Обновлено вчера в 20:54
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Транспорт
Водителей, гоняющих в местах ремонта трасс, оштрафуют
Водителей, которые не обращают внимания на знаки и не снижают скорость в зоне ремонтов, будут штрафовать.
Обновлено в 00:10
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие
В Приамурье снесут 80 зданий бывших военных городков
Около 80 аварийных сооружений планируется снести в бывших военных городках в Приамурье.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Опрос показал отношение россиян к Ассанжу
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС
Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.
Обновлено в 00:07
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля
У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Сургуте задержан руководитель линейного отдела полиции на транспорте
В Сургуте задержан руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 00:57
Религия
История собора Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 14:26
Космос
Новая аэромодель «Небосвод Белогорья» поднялась в небо над Белгородом
Новая аэромодель «Небосвод Белогорья» поднялась в небо в символичный праздник – День космонавтики.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
В Уфе ночью на заводе «Башнефти» произошел пожар
Обновлено в 00:31
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
В России появились семь новых ТОР
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено вчера в 10:55
Космос
Депутат горсовета заподозрил красноярского Илона Маска в мошенничестве
Красноярского предпринимателя Максима Куликова, решившего бросить вызов Илону Маску в покорении космоса, заподозрили в организации мошеннической компании.
Обновлено вчера в 05:30
Футбол
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров
Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля
Овен Интернет занимает большое место в вашей жизни и порой мешает строить личную жизнь.
Обновлено вчера в 03:17