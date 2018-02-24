В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения УкраиныRT на русском вчера в 16:50

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом информирует ФАН со ссылкой на сообщение на странице ток-шоу в Facebook. Отмечается, что в студии обсуждали тему «подъёма фашизма» на Украине.

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

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