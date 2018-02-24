Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения УкраиныRT на русском вчера в 16:50

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом информирует ФАН со ссылкой на сообщение на странице ток-шоу в Facebook. Отмечается, что в студии обсуждали тему «подъёма фашизма» на Украине.
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

РИА Новостивчера в 23:49

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

РЕН ТВвчера в 22:14

Изгнанный из эфира НТВ эксперт попытался оправдаться за нацистское приветствие

ФАНвчера в 13:17

Писателя выгнали из студии НТВ за фашистское приветствие

Lenta.ruвчера в 16:38

Опять Украина: в эфире НТВ вспыхнула драка

Газета.Ruвчера в 16:33

В отсутствие Норкина в эфире НТВ передрались из-за фашизма

Московский Комсомолецвчера в 14:07

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

RT на русскомвчера в 16:50
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Обновлено вчера в 21:43
Музыка

Группа «Ногу свело» в апреле даст концерт в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 19 апреля 2019 года в рамках международного тура состоится концерт известной эксцентричной российской группы «Ногу свело».
Обновлено в 00:30
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери выразили десятки стран, в том числе Россия.
Обновлено в 00:32
Общество

Депутат Госдумы объяснил, у кого есть право на перерасчет пенсий

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин рассказал, кому положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено вчера в 03:34
Политика

Савченко посетовала на переменчивость украинцев

Обновлено вчера в 23:47
Общество

Названа новая причина появления человека

Обновлено вчера в 20:54
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Транспорт

Водителей, гоняющих в местах ремонта трасс, оштрафуют

Водителей, которые не обращают внимания на знаки и не снижают скорость в зоне ремонтов, будут штрафовать.
Обновлено в 00:10
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие

В Приамурье снесут 80 зданий бывших военных городков

Около 80 аварийных сооружений планируется снести в бывших военных городках в Приамурье.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено вчера в 14:28
Политика

Опрос показал отношение россиян к Ассанжу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС

Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.
Обновлено в 00:07
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Общество

Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля

У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В Сургуте задержан руководитель линейного отдела полиции на транспорте

В Сургуте задержан руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 00:57
Религия

История собора Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 14:26
Космос

Новая аэромодель «Небосвод Белогорья» поднялась в небо над Белгородом

Новая аэромодель «Небосвод Белогорья» поднялась в небо в символичный праздник – День космонавтики.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

В Уфе ночью на заводе «Башнефти» произошел пожар

Обновлено в 00:31
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

В России появились семь новых ТОР

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено вчера в 10:55
Космос

Депутат горсовета заподозрил красноярского Илона Маска в мошенничестве

Красноярского предпринимателя Максима Куликова, решившего бросить вызов Илону Маску в покорении космоса, заподозрили в организации мошеннической компании.
Обновлено вчера в 05:30
Футбол

Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор

Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля

Овен Интернет занимает большое место в вашей жизни и порой мешает строить личную жизнь.
Обновлено вчера в 03:17
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Сергей Леонидович Лойко
Американский журналист
Журналист, переводчик, писатель, фотограф.
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