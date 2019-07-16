Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбойРБК 08:50

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния был запущен в 2018 году. Система представляет собой единый архив органов загсов России и должна давать гражданам возможность получать справки о браках, рождениях и смертях по месту жительства или пребывания.
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ФНС прокомментировала сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов

РИА Новости10:44

«Мы за весь день одну запись зарегистрировали, и все»: в российских ЗАГСах произошел сбой

BFM.ru11:30

Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России

Газета.Ru09:39

Всё идёт по плану. ФНС объяснила, почему система ЗАГС сломалась

Фонтанка.Ру10:54

Источник: в единой базе российских ЗАГС произошел сбой

ТАСС09:29

В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

РБК11:19

Ни умереть, ни жениться: из-за глобального сбоя ЗАГСы Екатеринбурга перестали выдавать свидетельства

Екатеринбург Онлайн05:45
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Политика

В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора

В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 15:08
Политика

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 07:56
Общество

В Петербурге может появиться «арктический» кластер

Власти Петербурга и Минпромторг рассматривают возможность создания в Северной столице кластера телекоммуникационного снабжения арктических регионов.
Обновлено в 14:03
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика

Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Факты, фейки и молчание офицеров. Почему через пять лет после катастрофы рейса МН17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар

Внешние особенности ЗРК "Бук", стрелявшего по МН17 из Первомайского, идентичны зенитному комплексу 332 из курской 53-й бригады ПВО РФ; как выяснила "Новая", представители этого войскового соединения в июле 2014 года находились на российско-украинской границе для "несения боевого дежурства".
Обновлено в 11:43
Общество

В МГИК почтили память поставившей подпись за Соболь умершей женщины

Напомним, Лилия Симанкова умерла 16 мая, однако ее подпись была зафиксирована в подписном листе за кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.
Обновлено в 13:59
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Происшествия

Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали

В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено в 08:46
Политика

США предложили Путину ядерную сделку

Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.
Обновлено в 04:23
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS

Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Космос

Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner

У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах

Обновлено в 11:16
Кино

Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

«Игре престолов» удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.
Обновлено в 12:17
Политика

Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке

Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Политика

Корнилов рассказал о трудностях перевода в сообщениях западных СМИ

Масса западных СМИ сообщила о том, что в Италии задержаны итальянские ультраправые с арсеналом оружия, которые воевали на стороне «пророссийских боевиков» на Украине.
Обновлено в 05:03
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика

Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44
Экономика

В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес

76-летняя Маргарита Терехова перестала говорить и узнавать близких

76-летняя актриса уже давно не появляется на людях. О больной маме заботится ее дочь Анна Терехова.
Обновлено в 05:15
Политика

Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии

Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 14:26
Политика

КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Авто

Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class

Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 07:00
Общество

Дмитрий Медведев в Туле посетил Казанскую набережную

Сегодня в Тулу приехал Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:31
Экономика

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05
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