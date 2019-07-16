Общество
В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбойРБК 08:50
Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния был запущен в 2018 году. Система представляет собой единый архив органов загсов России и должна давать гражданам возможность получать справки о браках, рождениях и смертях по месту жительства или пребывания.
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Политика
В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора
В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 15:08
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 07:56
Общество
В Петербурге может появиться «арктический» кластер
Власти Петербурга и Минпромторг рассматривают возможность создания в Северной столице кластера телекоммуникационного снабжения арктических регионов.
Обновлено в 14:03
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Факты, фейки и молчание офицеров. Почему через пять лет после катастрофы рейса МН17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар
Внешние особенности ЗРК "Бук", стрелявшего по МН17 из Первомайского, идентичны зенитному комплексу 332 из курской 53-й бригады ПВО РФ; как выяснила "Новая", представители этого войскового соединения в июле 2014 года находились на российско-украинской границе для "несения боевого дежурства".
Обновлено в 11:43
Общество
В МГИК почтили память поставившей подпись за Соболь умершей женщины
Напомним, Лилия Симанкова умерла 16 мая, однако ее подпись была зафиксирована в подписном листе за кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.
Обновлено в 13:59
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Происшествия
Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали
В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено в 08:46
Политика
США предложили Путину ядерную сделку
Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.
Обновлено в 04:23
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Космос
Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner
У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 12:13
Кино
Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
«Игре престолов» удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.
Обновлено в 12:17
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Политика
Корнилов рассказал о трудностях перевода в сообщениях западных СМИ
Масса западных СМИ сообщила о том, что в Италии задержаны итальянские ультраправые с арсеналом оружия, которые воевали на стороне «пророссийских боевиков» на Украине.
Обновлено в 05:03
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44
Экономика
В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
76-летняя Маргарита Терехова перестала говорить и узнавать близких
76-летняя актриса уже давно не появляется на людях. О больной маме заботится ее дочь Анна Терехова.
Обновлено в 05:15
Политика
Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии
Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 14:26
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Авто
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 07:00
Общество
Дмитрий Медведев в Туле посетил Казанскую набережную
Сегодня в Тулу приехал Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:31
Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05