Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог. Об этом СМИ сообщил начальник ГУ МЧС России по Магаданской области Любомир Муха.

В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

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