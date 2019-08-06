Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧСВести.Ru 20:26
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог. Об этом СМИ сообщил начальник ГУ МЧС России по Магаданской области Любомир Муха.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Футбол
Магуайр перешел в МЮ и стал самым дорогим защитником в истории
Обновлено в 07:41
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ Тиля
Полузащитник Гус Тиль перешёл из голландского АЗ в московский футбольный клуб «Спартак».
Обновлено в 14:02
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Бритни Спирс увиделась с детьми после лечения
Обновлено в 09:56
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Технологии
ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 20:41
Футбол
Андрей Аршавин вернулся на «Эмирейтс». Пушечное фото
Экс-нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин в Instagram выложил фото, на котором он сидит на пушке у домашнего стадиона "канониров" "Эмирейтс".
Обновлено в 15:04
Политика
Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Минутой молчания почтили в Хиросиме память погибших в результате атомной бомбардировки в 1945 г. Церемония прошла 6 августа в Парке Мира.
Обновлено в 21:25
Политика
На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам
Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
На Камчатке водная военная полиция задержала «террористов»
Подразделение водной военной полиции и сотрудники военной комендатуры Вилючиского гарнизона провели учение по противодействию терроризму в акватории Авачинской бухты.
Обновлено в 21:22
Политика
Обама призвал изменить закон об использовании оружия
Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.
Обновлено в 15:55
Общество
Исследование: в российских компаниях наказывают за нарушение дресс-кода
О полном отсутствии дресс-кода заявили 14%.
Обновлено в 20:12
Происшествия
Семью с маленьким ребенком убили на Кубани
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Видео: буйные пассажиры Mercedes разгромили легковушку из-за замечания
В Ростове группа неизвестных мужчин устроила дебош на дороге из-за сделанного им замечания, сообщают в соцсетях.
Обновлено в 18:53
Наука
Физики превратили бозе-конденсат в сверхтекучее твердое тело
Австрийские физики изготовили трехмерное сверхтекучее твердое тело из бозе-конденсата атомов эрбия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено в 07:25
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Общество
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено в 19:48
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Здоровье
2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае
Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.
Обновлено в 07:44
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Хоккей
Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»
Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 13:37
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Наука
Ученые нашли способ превратить соленую воду в пресную
Ученые из Принстонского университета решили проблему мирового масштаба и нашли способ превратить соленую воду в пресную.
Обновлено вчера в 07:49
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37