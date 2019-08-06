Транспорт

В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧСВести.Ru 20:26

Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог. Об этом СМИ сообщил начальник ГУ МЧС России по Магаданской области Любомир Муха.
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В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей

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