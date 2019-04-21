В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывыRT на русском 00:43

Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Происшествия У избирательного участка внезапно умер украинец В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Украинский министр прокомментировала выборы строчкой из нацистского гимна Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун проголосовала на выборах, сообщив об этом в соцсетях словами «Украина превыше всего», что является калькой гимна Веймаровской республики и Третьего рейха Deutschland uber alles, сообщают украинские СМИ.

Общество Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.

Политика Зеленский нарушил закон во время голосования Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.

Наука Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.

Политика На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.

Здоровье В Северной Осетии стало меньше заболевших туберкулезом В Северной Осетии стало меньше людей, больных туберкулезом. Данный показатель снизился за 10 лет вдвое.

Происшествия Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.

Авто Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин Автомобильные эксперты по просьбе издания «Автоновости дня» озвучили топ-5 самых характерных ошибок при покупке летней резины.

Армия и оружие Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО Если США хотят серьезного разговора с Москвой в НАТО, надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика Порошенко в день тишины объявил о своей победе Накануне второго тура выборов президента Украины, в день тишины, глава государства Петр Порошенко призвал избирателей обязательно проголосовать и объявил о своей победе.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

Политика Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Суд взыскал с кемеровчан полученные ими от хакеров миллионы Районный суд города Кемерово взыскал с четырех местных жителей более 2 млн. рублей. Средства оказались на их счетах после атаки хакеров.

Политика The Times: консерваторы призовут Мэй уйти в отставку Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди намерен потребовать во вторник, 23 апреля, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку.

Общество Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.

Авто Умельцы скрестили Porsche Boxster S и «Запорожец ЗАЗ-968» Известный белорусский умелец-кастомайзер создал реплику «Запорожца» ЗАЗ-968 на базе спортивного родстера Porsche Boxster S. Необычный «гибрид» в кузове советской легенды сразу покорил всех яркой внешностью и превосходными ездовыми качествами.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».