Происшествия

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывыRT на русском 00:43

Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.
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СМИ: число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180 человек

ТАСС03:16

СМИ сообщили о 185 погибших при взрывах на Шри-Ланке

RT на русском04:48

Пасхальная трагедия: что известно о взрывах на Шри-Ланке

Известия05:11

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180 человек

Интерфакс04:30

СМИ сообщили об увеличении числа жертв взрывов на Шри-Ланке до 185

РБК06:01

В результате взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

РИА Новости05:08

При взрывах на Шри-Ланке погибли европейцы и американцы

Коммерсантъ05:46
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Политика

Названы первые данные по явке на выборы на Украине

Обновлено в 04:32
Происшествия

На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв

Обновлено в 05:18
Происшествия

У избирательного участка внезапно умер украинец

В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика

Украинский министр прокомментировала выборы строчкой из нацистского гимна

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун проголосовала на выборах, сообщив об этом в соцсетях словами «Украина превыше всего», что является калькой гимна Веймаровской республики и Третьего рейха Deutschland uber alles, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 03:55
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика

Зеленский нарушил закон во время голосования

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
Обновлено в 06:27
Наука

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования

Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Здоровье

Врачи назвали самый полезный для печени фрукт

Обновлено в 01:19
Здоровье

В Северной Осетии стало меньше заболевших туберкулезом

В Северной Осетии стало меньше людей, больных туберкулезом. Данный показатель снизился за 10 лет вдвое.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Гаджеты

В Сети появились первые макеты новых iPhone

Обновлено в 01:35
Авто

Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин

Автомобильные эксперты по просьбе издания «Автоновости дня» озвучили топ-5 самых характерных ошибок при покупке летней резины.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО

Если США хотят серьезного разговора с Москвой в НАТО, надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:04
Политика

Порошенко в день тишины объявил о своей победе

Накануне второго тура выборов президента Украины, в день тишины, глава государства Петр Порошенко призвал избирателей обязательно проголосовать и объявил о своей победе.
Обновлено вчера в 17:34
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Обновлено в 02:06
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

Обновлено в 00:43
Происшествия

Суд взыскал с кемеровчан полученные ими от хакеров миллионы

Районный суд города Кемерово взыскал с четырех местных жителей более 2 млн. рублей. Средства оказались на их счетах после атаки хакеров.
Обновлено в 05:53
Политика

The Times: консерваторы призовут Мэй уйти в отставку

Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди намерен потребовать во вторник, 23 апреля, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку.
Обновлено в 04:07
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Авто

Умельцы скрестили Porsche Boxster S и «Запорожец ЗАЗ-968»

Известный белорусский умелец-кастомайзер создал реплику «Запорожца» ЗАЗ-968 на базе спортивного родстера Porsche Boxster S. Необычный «гибрид» в кузове советской легенды сразу покорил всех яркой внешностью и превосходными ездовыми качествами.
Обновлено в 02:54
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Экономика

Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам

Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала умилительное фото с мужем Дмитрием Песковым и 4-летней дочерью Надей

Обновлено в 03:40
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